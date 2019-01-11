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      Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение ДНК Роналду в деле об изнасиловании

      11 Читати новину українською
      Криштиану Роналду
      Криштиану Роналду

      Полиция Лас-Вегаса хочет взять образец ДНК нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду для расследования дела об изнасиловании.

      Отмечается, что правоохранители обнаружили образец ДНК на одежде Кэтрин Майорги, которая сообщила об изнасиловании ее футболистом Роналду в 2009 году. Выяснилось, что материал ДНК не принадлежит женщине.

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      Полицейские хотят понять, совпадают ли найденные образцы генетического материала на платье Майорги с ДНК португальского футболиста.

      Ордер прислали в судебную систему Италии, после его получения итальянские чиновники должны будут взять образец ДНК у Роналду и отправить его в полицию Вегаса,
      – говорится в сообщении.

      Напомним, американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году. Полиция после этого снова начала расследование. Отмечается, что сразу после изнасилования Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор недействителен. Сам Роналду все обвинения отвергает и называет их фейком.

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      Теги: Футбол Спорт Криштиану Роналду
      Источник: 24 Канал
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