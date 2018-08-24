Полиция Лондона задержала чемпиона мира по футболу из-за вождения в нетрезвом состоянии

Вратарь "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис был задержан полицией за вождение в нетрезвом состоянии.

Об инциденте стало известно уже после пресс-конференции главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, из-за чего он еще никак не прокомментировал эту информацию.

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Французского игрока остановила полиция в западной части Лондона 24 августа утром, после чего он был отпущен под солидный залог. Теперь Льорис во вторник, 11 сентября должен будет появиться в суд, где будет рассматриваться его дело.

Отметим, что в составе сборной Франции Уго Льорис завоевал золото чемпионата мира, а в августе уже провел два матча за "шпор" в чемпионате Англии.

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