Полиция напала на журналиста Кутепова во время митинга возле Кабмина: видео
Журналиста hromadske Богдана Кутепова, который утром 29 апреля работал под зданием Кабинета Министров, избили правоохранители и сломали его технику. Это произошло из-за того, что он "стоял на зеленой зоне".
Журналист вместе с соведущим Никитой Мекензиным стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Они вели трансляцию с холма в парке напротив здания правительства, сообщает hromadske.
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Что известно об обстоятельствах нападения полицейских на Кутепова
- К журналистам подошли несколько полицейских подразделения ТОР и приказали покинуть эту территорию. Кутепов пояснил, что у него есть "служебная необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест.
- Он также спрашивал сотрудников полиции, почему они должны уйти с этого места, на что полицейские сказали: "или забираешь (камеру, – 24 канал), или я сломаю". С этими словами на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.
- После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожая сломать ему камеру. И с этими словами сломали стабилизатор.
- Прямой эфир журналистам пришлось прервать. Они вызвали полицию, и написали заявление о совершении преступления.
Что говорят в полиции
Правоохранители сообщили, что для выяснения всех обстоятельств инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований.
Смотрите видео нападения полиции на журналистов 29 апреля: