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      Полиция напала на журналиста Кутепова во время митинга возле Кабмина: видео

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      Полиция напала на журналистов hromadske 29 апреля - видео
      Нападение полиции на журналистов у здания Кабмина / Скриншот из видео

      Журналиста hromadske Богдана Кутепова, который утром 29 апреля работал под зданием Кабинета Министров, избили правоохранители и сломали его технику. Это произошло из-за того, что он "стоял на зеленой зоне".

      Журналист вместе с соведущим Никитой Мекензиным стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Они вели трансляцию с холма в парке напротив здания правительства, сообщает hromadske.

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      Что известно об обстоятельствах нападения полицейских на Кутепова

      • К журналистам подошли несколько полицейских подразделения ТОР и приказали покинуть эту территорию. Кутепов пояснил, что у него есть "служебная необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест.
      • Он также спрашивал сотрудников полиции, почему они должны уйти с этого места, на что полицейские сказали: "или забираешь (камеру, – 24 канал), или я сломаю". С этими словами на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.
      • После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожая сломать ему камеру. И с этими словами сломали стабилизатор.
      • Прямой эфир журналистам пришлось прервать. Они вызвали полицию, и написали заявление о совершении преступления.

      Что говорят в полиции

      Правоохранители сообщили, что для выяснения всех обстоятельств инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований.

      Смотрите видео нападения полиции на журналистов 29 апреля:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Киева Медиа столкновения Полиция СМИ Журналисты
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