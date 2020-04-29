Полиция напала на журналиста Кутепова во время митинга возле Кабмина: видео

Нападение полиции на журналистов у здания Кабмина / Скриншот из видео

Журналиста hromadske Богдана Кутепова, который утром 29 апреля работал под зданием Кабинета Министров, избили правоохранители и сломали его технику. Это произошло из-за того, что он "стоял на зеленой зоне".