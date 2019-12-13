Полиция ночью обыскала дом волонтеров Акастеловых
Полиция провела обыски в квартире волонтеров и активистов Майдана Евгения и Натальи Акастеловых на левом берегу Киева.
У супругов изъяли флешки, жесткие диски, неисправные компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин. Обыск продолжался до 5:00, сообщает ТСН.
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Акастьолов ( "Девятка") был одним из сотников Майдана, руководил обороной на Институтской. Также является владельцем парка "Лазалка", а также компании "Альпина парк", которая производит веревочные парки. Его жена занимается ранеными бойцами в госпиталях.
Об обысках в их доме супружеская пара сообщила на своих фейсбук-страницах поздно ночью 12 декабря.
В комментариях к сообщению Акастелов рассказал, что следователи приходили по делу убийства журналиста Павла Шеремета и отметил, что во время обыска присутствовал адвокат.
Вероятно, что Акастелов дружит с Юлией Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста.
Что известно об убийстве Павла Шеремета?
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля.
Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:
• Яна Дугарь,
• Юлия Кузьменко,
• Андрей Антоненко,
• Владислав Грищенко,
• Инна Грищенко.
Следствие продолжается более 3 лет. За это время ни организаторы, ни исполнители взрыва не были установлены.
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