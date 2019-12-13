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      Полиция ночью обыскала дом волонтеров Акастеловых

      112 Читати новину українською
      Супруги Акастеловы / Коллаж 24 канала

      Полиция провела обыски в квартире волонтеров и активистов Майдана Евгения и Натальи Акастеловых на левом берегу Киева.

      У супругов изъяли флешки, жесткие диски, неисправные компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин. Обыск продолжался до 5:00, сообщает ТСН.

      Важно! Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали: что известно следствию на данный момент

      Акастьолов ( "Девятка") был одним из сотников Майдана, руководил обороной на Институтской. Также является владельцем парка "Лазалка", а также компании "Альпина парк", которая производит веревочные парки. Его жена занимается ранеными бойцами в госпиталях.

      Об обысках в их доме супружеская пара сообщила на своих фейсбук-страницах поздно ночью 12 декабря.

      В комментариях к сообщению Акастелов рассказал, что следователи приходили по делу убийства журналиста Павла Шеремета и отметил, что во время обыска присутствовал адвокат.

      Вероятно, что Акастелов дружит с Юлией Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля.

      Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлия Кузьменко,
      • Андрей Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Инна Грищенко.

      Следствие продолжается более 3 лет. За это время ни организаторы, ни исполнители взрыва не были установлены.

      Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Новости Украины Полиция Волонтеры
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