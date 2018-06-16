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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Полиция объявила о подозрении владельцу авто, в котором из-за взрыва пострадали четверо детей

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Полиция объявила о подозрении владельцу авто, в котором из-за взрыва пострадали четверо детей
Полиция объявила о подозрении владельцу авто, в котором из-за взрыва пострадали четверо детей / glavcom.ua

Прокуратура будет просить об аресте владельца авто, в результате взрыва которого пострадали четверо детей. Мужчине инкриминируют две статьи – незаконное обращение с боеприпасами и неумышленное нанесение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения.

Правоохранители отмечают, что, возможно, обвинение еще изменят на более тяжкое. Уже после проведения всех экспертиз.

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Правоохранители предполагают, что взрыв произошел из-за того, что сработала граната. Ее мог оставить владелец авто, чтобы защититься от воров. Четверо пострадавших детей до сих пор находятся в больнице.

В настоящее время этот человек находится в изоляторе временного содержания. Следователь уже подготовил представление, согласованное с процессуальным руководителем об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За эти действия ему грозит до 7 лет лишения свободы,
– рассказал председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, 14 июня в Киеве произошел взрыв в одной из брошенных машин. Дети забрались в "Волгу" поиграть и нашли коробку, которая взорвалась.

К слову, сейчас состояние трех из четырех детей, пострадавших в результате взрыва авто в Киеве стабильно, однако у 5-летнего Павла – крайне тяжелая черепно-мозговая травма, поскольку ему в глаза попали осколки. К лечению детей даже привлекли военного хирурга.

Теги: Новости Украины Дети Жертвы Взрыв Полиция
Источник: 24 канал
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