Полиция Одессы выяснила, кто избил американского певца Билла Уоррена

Полиция Одессы установила личность злоумышленника, который избил ученика знаменитого певца Фрэнка Синатры – американского певца Билла Уоррена.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник начальника главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

Напомним, 5 июня в Одессе американского певца Билла Уоррена избил неизвестный. Артист был в крови и с подбитым глазом.

Как выяснилось, ему подбил глаз его земляк, выходец из США мексиканского происхождения, с которым у потерпевшего давний конфликт. Надо заметить, что оба ведут весьма свободный и разгульный образ жизни в Одессе, люди отдыхают,

– заявил Форостяк.

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При этом советник главного полицейского Одесской области признал, что местным правоохранителям следует обратить внимание на "качество предоставления полицейских услуг иностранцам".

"Мы стараемся вместе сделать Одессу гостеприимным туристическим центром, так как именно этот случай действительно обнаружил ряд недостатков", – отметил Форостяк.