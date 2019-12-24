Полиция открыла дело из-за возможных угроз журналистам на суде по Кузьменко

К правоохранителям обратились трое журналистов, которые пожаловались на угрозы во время заседания апелляционного суда по делу Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета. Из-за обращения полиция открыла уголовное дело.

Следователи квалифицируют произошедшее, как угрозу или насилие в отношении журналистов, сообщает полиция Киева.

К слову: Суд оставил Кузьменко под стражей: апелляция адвокатов отклонена

Статья, по которой квалифицируют дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Глава полиции Игорь Клименко отметил, что любые угрозы журналистам являются недопустимыми. По его словам, полиция немедленно будет реагировать на такие факты.

Мы живем в демократической стране, где не может быть притеснений свободы слова. Наша задача – обеспечение безопасности журналистов и доступ граждан к информации. Поэтому всем фактам применения силы и препятствования профессиональной деятельности представителей СМИ уделяется усиленное внимание,

– заявил Клименко.

Резюмируя, он подчеркнул, что расследование этих преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений.

Что известно о возможных угрозах журналистам на суде

Во время слушаний активисты устроили "теплый" прием представителям партии скандального журналиста Анатолия Шария – Антонине Белоглазовой и Владимиру Александровичу, которые находились там как журналисты.

Активисты попытались вывести Белоглазову из зала и даже позвали полицию. Однако, как заметно на видео, силу к ней никто не применял и она дальше продолжила следить за слушанием дела Кузьменко.

Инцидент с Белоглазовой и журналистами: смотрите видео

Впоследствии произошел еще один инцидент, правда уже с участием еще одного так называемого "журналиста" Владимира Александровича. Активисты поймали под зданием суда и обвинили во лжи.

Также представителя Шария пытались облить мочой. Потом между ними произошло общение, и на кадрах, которые распространяются в сети, видно, что Александровича все же немного облили.

Так же на угрозы своей журналистке пожаловалось издание "Страна". Активисты якобы сказали Юлии Корзун, что на выходе "уже разбираются", а ее саму там очень ждут.