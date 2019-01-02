Полиция открыла дело после того, как Труханов толкнул журналиста

Одесская полиция открыла уголовное производство по факту препятствования законной деятельности журналиста "Радио Свобода" Михаила Штекеля. Известно, что 27 декабря в здании Малиновского райсуда города мэр Одессы Геннадий Труханов толкнул журналиста Штекеля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря одесской полиции Любовь Гордиевскую.

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24 канал сообщал, что 27 декабря Геннадий Труханов после своего брифинга оттолкнул корреспондента "Радио Свобода" Михаила Штекеля, после чего журналиста еще и оттаскивали охранники мэра Одессы. Инцидент произошел после заседания суда по делу, в котором Труханова и других чиновников обвиняют в присвоении 185 миллионов гривен бюджетных средств.

После инцидента Штекель обратился с заявлением в полицию и подразделения Государственного бюро расследований. Его главное требование: открытие уголовного производства относительно препятствования Трухановым законной работе журналиста.

По заявлению журналиста начато уголовное производство по... статье "Препятствование профессиональной деятельности журналиста". Сейчас проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств,

– сказала Гордиевская.

За что в Одессе судят Геннадия Труханова?

В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова.