Полиция открыла дело против Богдана по жалобе Кличко

Полиция начала уголовное производство в отношении председателя Офиса Президента Украины Андрея Богдана, а именно – из-за его вероятного "самоуправства". Именно такое заявление подал мэр Киева Виталий Кличко.

В полиции сообщили, что следователь полиции Киева 27 ноября внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, которое предусматривает статья 356 – "Самоуправство". Об этом сообщило издание "Радио Свобода", которое располагает ответом правоохранителей главе Киева

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Богдан пока публично не комментировал обращение Кличко в полицию и открытие самого дела.



Сообщение Кличко от полиции о том, что она открыла дело против Богдана / Фото "Радио Свобода"

Почему Кличко пожаловался на Богдана

В начале ноября Кличко обратился с заявлением в полицию по "самоуправству" Богдана. По мнению мэра Киева, председатель ОП совершил преступление, когда обратился в Кабмин с письмом относительно увольнения Кличко с должности главы КГГА. По мнению главы столицы, такие действия Богдана не относятся к его должностным обязанностям как главы ОП.

Это не первая жалоба Кличко на Богдана. Так, в конце сентября он уже подавал иск против главы ОП в суд. По мнению мэра Киева, руководитель ОП превысил свои служебные полномочия, когда подал письмо в Кабмин, которое и стало основанием рассмотрения правительством представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. В иске Кличко подчеркнул, что такие вопросы – исключительные полномочия президента и правительства.

А во втором иске Кличко требовал признать противоправными действия правительства по внесению президенту представления о его увольнении с должности председателя КГГА. Поэтому Кличко просил отменить соответствующее предложение премьер-министра Алексея Гончарука.

Кличко до сих пор не уволен

Правительство 4 сентября согласовало увольнение Кличко с должности главы КГГА. Теперь решение Кабмина еще должен согласовать президент Владимир Зеленский. Однако он до сих пор не подписал соответствующее распоряжение. Во время пресс-марафона 10 октября Зеленский заявил, что еще думает об этом – и пообещал поговорить с Кличко перед тем, как решить вопрос КГГА.