Полиция подтвердила, что стрелок из-под мэрии Харькова убил свою жену: детали о злоумышленнике

Мужчина, который 20 августа устроил стрельбу под Харьковским городским советом и убил полицейского, перед этим убил свою жену. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом на брифинге рассказал глава полиции Харьковщины Олег Бех, сообщает "Интерфакс-Украина".

24 канал сообщал, что в Харькове нашли мертвой жену мужчины, который 20 августа устроил стрельбу в городском совете и был ликвидирован правоохранителями. На теле женщины были множественные огнестрельные ранения в руки, шею и лицо.

Источники в правоохранительных органах сообщали, что в убийстве этой женщины подозревается ее муж, который после совершения преступления отправился в центр Харькова.

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Александр Поляков, 1971 года рождения. Мы понимаем, что под воздействием алкогольных напитков, стресса, он застрелил жену. На месте найдены линзы, которые совпадают с теми, что были найдены в горсовете,

– рассказал главный полицейский Харьковщины.

Он также рассказал, что злоумышленник был военнослужащим, ранее судим не был. Сейчас правоохранители проверяют информацию, служил ли мужчина в "горячих точках", и был ли он снайпером.

"Найден военный билет, нес службу еще при советской власти. Где именно – устанавливаем", – уточнил Бех.

Он добавил, что по словам соседей, семья Полякова была нормальной, не ссорилась, "об Александре говорят, что был замкнутым".

Напомним, 20 августа вечером неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. Когда на место прибыли полицейские, мужчина открыл по ним огонь и ранил 1 правоохранителя, в результате чего тот умер. Еще 1 раненый полицейский находится в стабильном тяжелом состоянии. Стрелка ликвидировали.