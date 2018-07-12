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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

Полиция поймала мужчину, который использовал свою 8-месячную дочку для создания порно: фото

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Киберполиция задержала мужчину, который использовал свою 8-месячную дочку для создания порно
Киберполиция задержала мужчину, который использовал свою 8-месячную дочку для создания порно / фото пресс-службы полиции

Киберполиция разоблачила 27-летнего жителя Житомирщины, который использовал 8-месячную дочку для создания материалов порнографического характера.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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11 июля в его квартире полицейские провели санкционированный обыск. На электронных носителях информации, которые принадлежат задержанному, полицейские обнаружили фото с изображениями порнографического характера с участием малолетней девочки
– говорится в сообщении полиции.

В полиции отмечают, что первоочередная информация поступила от австралийских коллег: в сети обнаружены материалы порнографического характера с участием ребенка, которому на вид меньше года.

"Полицейские установили, что злоумышленник совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 года. Фото распространял в сети Интернет с помощью российского веб-ресурса "yandex.ru", доступ к которому запрещен на территории Украины", – отмечают правоохранители.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за создание и распространение предметов порнографического характера.


Полиция поймала мужчину, который использовал свою 8-месячную дочку для создания порно

Теги: Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Полиция Новости Житомира Порно Изнасилование
Источник: 24 Канал
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