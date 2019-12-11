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      Полиция поймала "полицию": в Киеве задержали двух блогеров

      9 Читати новину українською
      Патрульные задержали известных блогеров / kiev.informator.ua

      11 декабря по улицам Киева ездил спорткар Ford Mustang, который был похож на машину патрульной полиции. На крыше у него стояла мигалка, а внутри сидело двое парней в форме полицейских.

      Правоохранители задержали Mustang возле станции метро "Минская", сообщает "Информатор".

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      Автомобиль, похожим на авто полиции, сделали известные блогеры Антон Скуратов и Дмитрий Евтушенко. По словам ребят, тюнинг автомобиля связан исключительно с творческими побуждениями и они не хотели нарушать закон.

      Блогеры могут получить наказание за незаконное размещение проблесковых маячков или специальных звуковых сигналов, и за незаконное использование физическим лицом на транспортном средстве наименования Национальной полиции Украины или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке.

      Подробнее о задержании блоггеров – в видео:

      Впоследствии Дмитрия Евтушенко отпустили.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Криминал
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