Полиция получает ежесуточно полторы тысячи обращений о домашнем насилии во время карантина

Нацполиция получила более 42 тысяч вызовов о домашнем насилии во время карантина. В среднем за сутки – это полторы тысячи обращений.

До введения карантина, в начале марта, правоохранители получали в среднем 1650 вызовов за сутки, информирует пресс-служба Национальной полиции в фейсбуке.

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Введение карантинных мероприятий не влияет на эффективность работы органов полиции, в том числе на реагирование на факты совершения домашнего насилия. Кроме того, увеличения фактов совершения домашнего насилия в связи с карантином не зафиксировано,

– сообщил начальник Управления участковых офицеров полиции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Сергей Алешкин.

Всего с начала года к административной ответственности за совершение домашнего насилия привлекли 34 тысячи человек. Следователи направили в суд более 470 уголовных производств и вынесли более 11 тысяч срочных запретительных предписаний.

Для противодействия домашнему насилию в Украине создана круглосуточная горячая линия – 1547. Обратившись по этому номеру, можно получить квалифицированную правовую и психологическую поддержку. При необходимости – на обращение срочно отреагирует полиция.

Смотрите комментарий полиции о домашнем насилии:

Обратите внимание! В связи с пандемией коронавируса, по данным ООН, в мире количество случаев домашнего насилия увеличилось вдвое.