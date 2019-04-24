Полиция принесла на брифинг 300 килограмм героина: фото и видео

Национальная полиция задержала 5 граждан Турции и одного азербайджанца за причастность к контрабанде наркотиков в страны Европейского Союза. Полицейские решили принести на брифинг 300 килограмм героина, изъятого у предполагаемых наркоторговцев.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что ориентирована стоимость наркотиков 25 миллионов долларов.

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Злоумышленники арендовали в Киеве имение, где хранили товар. Правоохранители утверждают, что его доставили достаточно давно, однако после предыдущей "удачно проведенной специальной операции" преступники решили сделать паузу.

Начальник департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко отметил, что полиция задержала еще одну международную преступную группу. Самым молодым среди задержанных является 28-летний гражданин Азербайджана, остальные подозреваемые – "опытные наркоторговцы в возрасте от 55 до 60 лет.



Полиция принесла на брифинг 300 килограмм героина//Фото: Фото из Facebook-страницы Артема Шевченко

Как работали наркоторговцы? Полиция утверждает, что преступники поставляли героин в страны ЕС, Германию, Нидерланды, Италию, Испанию. Они использовали для транзита Украину, где их привлекало удобное географическое расположение, развитая инфраструктура и наличие портов. Во время транспортировки наркотики прятали либо во фруктах и овощах, либо в специально оборудованных отделениях грузовиков.

Полицейские знают, кому принадлежит изъятый товар, однако разглашать эту информацию они не стали. Сейчас продолжаются следственные действия.

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