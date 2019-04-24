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      Полиция принесла на брифинг 300 килограмм героина: фото и видео

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      Полиция принесла на брифинг 300 килограмм героина
      Полиция принесла на брифинг 300 килограмм героина / Фото из Facebook-страницы Артема Шевченко

      Национальная полиция задержала 5 граждан Турции и одного азербайджанца за причастность к контрабанде наркотиков в страны Европейского Союза. Полицейские решили принести на брифинг 300 килограмм героина, изъятого у предполагаемых наркоторговцев.

      Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что ориентирована стоимость наркотиков 25 миллионов долларов.

      Читайте также: Хотели вывезти 300 килограммов героина: в Киеве задержали иностранных наркоторговцев

      Злоумышленники арендовали в Киеве имение, где хранили товар. Правоохранители утверждают, что его доставили достаточно давно, однако после предыдущей "удачно проведенной специальной операции" преступники решили сделать паузу.

      Начальник департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко отметил, что полиция задержала еще одну международную преступную группу. Самым молодым среди задержанных является 28-летний гражданин Азербайджана, остальные подозреваемые – "опытные наркоторговцы в возрасте от 55 до 60 лет.

      поліція героїн
      Полиция принесла на брифинг 300 килограмм героина//Фото: Фото из Facebook-страницы Артема Шевченко

      Как работали наркоторговцы? Полиция утверждает, что преступники поставляли героин в страны ЕС, Германию, Нидерланды, Италию, Испанию. Они использовали для транзита Украину, где их привлекало удобное географическое расположение, развитая инфраструктура и наличие портов. Во время транспортировки наркотики прятали либо во фруктах и овощах, либо в специально оборудованных отделениях грузовиков.

      Полицейские знают, кому принадлежит изъятый товар, однако разглашать эту информацию они не стали. Сейчас продолжаются следственные действия.

      Полиция изъяла рекордное количество героина: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Наркотики Полиция Европа Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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