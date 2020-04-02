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      Полиция пришла с обысками к волонтеру Бурдун: она общается с Грищенко и Дугарь

      - Читати новину українською
      Мария Бурдун / Фото из соцсетей

      Полиция провела обыск у волонтера Марии Бурдун из-за дела АТОшников Владислава и Инны Грищенко. Их подозревают в покушении на предпринимателя. Кроме того, семейство фигурирует в другом резонансном деле – убийства журналиста Павла Шеремета.

      Об обысках в своей квартире, а также дома у ее мамы Мария Бурдун написала на своей странице в фейсбук. Кроме того, видео, на котором женщина рассказывает о действиях полиции, распространил на своей фейсбук-странице другой волонтер Евгений Акастелов.

      Ранее Дело Шеремета: "Пуму" отправили под домашний арест

      Так, по словам Бурдун, правоохранители пришли к ней в 6 утра и сначала сообщили, что пытаются противодействовать кражам в районе.

      Дальше они начали обыск, не дождавшись при этом адвоката волонтера. Сначала на нее надели наручники из-за якобы противодействия, но потом сняли. Бурдун говорит, что у нее изъяли "подаренный осколок от "Града", разрисованные гильзы, саблю, "которая даже не была "заточена", набор метательных ножей, телефон и ноутбук.

      Более того Бурдун добавляет, что следователи изъяли у нее еще и кусок дустового мыла, записав его как вещество, похожее на пластид. Кроме того, во время проверки ноутбука полицейские обратили внимание на переписку женщины с медсестрой Яной Дугарь. Последнюю подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

      Мария Бурдун рассказала об обыске в своей квартире: видео

      Тем временем пресс-секретарь Национальной полиции Оксана Блищик подтвердила "Украинской правде" факт обысков. Однако пока следователи не разглашают детали. Кроме того, журналисты получили в распоряжение постановление об обыске в волонтера.

      Так, полиция мотивирует свои действия тем, что подозреваемый Владислав Грищенко поддерживает связь с Бурдун, и она "может хранить предметы, вещи и документы, которые являются вещественными доказательствами по уголовному производству, а также может поддерживать связь с лицами, причастными к совершению этого преступления".

      Разрешение суда на обыск следствие получило еще 5 марта.


      Отрывок постановления суда / Фото "Украинской правды"

      У Бурдун планировали искать и изымать средства связи, электронные носители информации, записные книжки, черновые записи, схемы расположения владения потерпевшего, кредитные карты, незарегистрированное оружие и взрывчатку, электронные средства передачи сигнала на расстоянии.

      Что известно о делах, в которых подозревают супругов Грищенко?
      Полиция задержала 6 и 7 ноября 2019 года бывших добровольцев войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко. Их подозревают в покушении на убийство 61-летнего Михаила Чекурака и незаконном обращении с оружием.

      Кроме того, 12 декабря полиция на брифинге сообщила, что супруги Грищенко могут быть причастны и к делу об убийстве Шеремета. Аргументы – для подрыва авто Шеремета использовали взрывчатку, похожую по строению на ту, которую применили для покушения на Чекурака.

      Интересно, что человек, покушение на жизнь которого якобы совершили Грищенко, умер естественной смертью в январе 2020 года.

      Подробнее о покушении на Чекурака:

      • Ветеранов АТО, которые также фигурируют в деле об убийстве Павла Шеремета, подозревают в покушении на прикарпатского бизнесмена, произошедшего 13 июля 2018 года.
      • Тогда Чекурак, съездив в одно из сел Косовского района Ивано-Франковской области и вернувшись домой, обнаружил на тротуарной плитке самодельное взрывное устройство
      • То было установлено на автомобиль, но не сработало, при этом каким-то образом открепилось от днища автомобиля и осталось на асфальте, когда автомобиль выехал со двора.
      • Следователи в тот же день начали расследование. Среди прочего провели несколько экспертиз вещественных доказательств, в том числе молекулярно-генетическую (сравнение ДНК). По итогам вышли на подозреваемых.
      • Инна и Владислав Грищенко свою причастность к преступлению отрицают.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Решение суда Полиция Убийство Павла Шеремета
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