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Полиция прокомментировала неадекватное поведение следователя, устроившую ДТП и показавшую белье

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Видео с пьяной сотрудницей полиции из Одессы, которая показывает белье, взорвало интернет. И не было бы так смешно, если бы не было так грустно. Ведь патрульные, которые должны быть образцом для других водителей, сами становятся антигероями. Вот, в частности, эта "правоохоранительница" напилась, показала нижнее белье и устроила ДТП.

Вечером 31 июля на своем Nissan Juke одесский следователь Наталья Марышева въехала в припаркованную на улице машину. Остановилась за несколько метров и закрылась внутри.

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Правда, впоследствии передумала, открыла окно и начала нагло общаться с окружающими. В том, что женщина была пьяна, не было сомнений. Впрочем, проходить тест на драгере на месте ДТП Марышева отказалась. Его ей сделали принудительно. И именно здесь Марышева прославилась на всю страну, показав белье. А тест показал десятикратное превышение алкоголя в крови – почти два с половиной промилле вместо разрешенных двух десятых.

За пьяного следователя сразу же взялись ее коллеги в полиции. Правда, случай с бельем обошли, наказывать будут за вождение в нетрезвом состоянии.

"Есть факт того, что сотрудник полиции управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, это не допустимо, если это подтвердится, он будет уволен из рядов полиции. Все остальные обстоятельства – почему, вы понимаете, все мы люди, есть женщина, у нее может случилась какая-то трагедия жизненная, может наоборот какое счастье, это все нас не интересует. Нас интересует факт – есть факт управления в алкогольном опьянении – до свидания!", – отметил советник начальника председателя Нацполиции Одесской Руслан Форостяк.

Полицейские антигероями становятся не впервые. Пятеро львовских патрульных остались без работы из-за пьяной драки в ночном клубе. В то время они были не на службе, но когда завязалась словесная перепалка, начали размахивать удостоверениями. А в Киеве один патрульный решил подзаработать, он похитил с места ДТП шлем и перчатки мотоциклиста. А через несколько недель в рабочее время пытался продать их в интернете за полторы тысячи гривен.

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А в Одессе, за 2 года патрульных дважды ловили на том, что они на служебных машинах участвовали в незаконных уличных гонках. В обоих случаях виновников сразу же вычислили, по служебным номерами автомобилей, которые четко видно на видео. Патрульных сразу же уволили.

Теги: Полиция Новости Украины Новости Одессы ДТП с участием полиции
Источник: 24 канал
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