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      Полиция просит суд арестовать Кожару за убийство Старицкого

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      Шевченковский районный суд Киева будет рассматривать дело об убийстве бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого в конце февраля. В преступлении подозревают экс-главу МИД времен Януковича Леонида Кожару.

      Полиция просит отправить Леонида Кожару под стражу, сообщили в пресс-службе суда в фейсбуке.

      Узнайте больше Экс-главу МИД Леонида Кожару подозревают в убийстве: что о нем известно

      В конце февраля бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого нашли мертвым в доме Леонида Кожары. Экс-глава МИД убеждает, что Старицкий совершил самоубийство.

      Однако следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели Старицкого и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.

      Кожару задержали 25 марта. Как это было – смотрите здесь.

      Смерть Сергея Старицкого: что известно

      • 21 февраля Сергея Старицкого нашли метрвим в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – бывшего министра иностранных дел Украины.
      • 22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить с жизнью самоубийством.
      • Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.
      • Леонид Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Петрович покончил жизнь самоубийством.

      Что известно о Сергее Старицком?
      Родился он в 1963 году. Ранее был директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратил деятельность еще в 2008 году.

      Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group – холдинг, который осуществлял свою деятельность в рекламной сфере. Также был руководителем правления телеканала "Интер".

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Полиция Расследования Криминальные новости Смерть Сергея Старицкого Леонид Кожара
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