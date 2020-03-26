Полиция просит суд арестовать Кожару за убийство Старицкого

Шевченковский районный суд Киева будет рассматривать дело об убийстве бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого в конце февраля. В преступлении подозревают экс-главу МИД времен Януковича Леонида Кожару.

Полиция просит отправить Леонида Кожару под стражу, сообщили в пресс-службе суда в фейсбуке.

Узнайте больше Экс-главу МИД Леонида Кожару подозревают в убийстве: что о нем известно

В конце февраля бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого нашли мертвым в доме Леонида Кожары. Экс-глава МИД убеждает, что Старицкий совершил самоубийство.

Однако следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели Старицкого и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.

Кожару задержали 25 марта. Как это было – смотрите здесь.

Смерть Сергея Старицкого: что известно

21 февраля Сергея Старицкого нашли метрвим в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – бывшего министра иностранных дел Украины.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить с жизнью самоубийством.

Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.

Леонид Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Петрович покончил жизнь самоубийством.

Что известно о Сергее Старицком?

Родился он в 1963 году. Ранее был директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратил деятельность еще в 2008 году.



Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group – холдинг, который осуществлял свою деятельность в рекламной сфере. Также был руководителем правления телеканала "Интер".