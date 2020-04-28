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      Полиция проверила ресторан Тищенко, а "слуги народа" заявили, что не будут покрывать коллегу

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      Полиция проверила ресторан Тищенко
      Полиция проверила ресторан Тищенко / Пресс-служба полиции Киева

      Правоохранители проверили информацию СМИ о том, что ресторан "Велюр" Николая Тищенко принимает посетителей. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полиция прибыла туда "в частности, по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения коллеги.

      За время пребывания правоохранителей в ресторане посетителей не было, сообщили в фейсбуке полиции Киева.

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      Там не указали, какое именно заведение проверили. Однако на видео заметно, что это "Велюр" Николая Тищенко.

      Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме,
      – говорится в сообщении.

      Сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигор уточнил, что на момент проверки в ресторане были несколько работников.

      Как отреагировали в "Слуге народа"

      Глава фракции "Слуга народа" в интервью "НВ" отметил, что полиция прибыла в ресторан "в частности, по инициативе депутатов". Давид Арахамия подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения нардепа.

      У нас точно нет никакой цели никого покрывать и если работал ресторан, то он как его владелец должен понести законное наказание,
      – пояснил глава фракции.

      Арахамия добавил, что если факт правонарушения подтвердится, то Тищенко нужно двойное наказание.

      Что известно о нарушении карантина в ресторане "Велюр"

      • Накануне журналисты Bihus.Info опубликовали сюжет о том, что ресторан нардепа Николая Тищенко "Велюр" продолжает работать несмотря на карантин из-за коронавируса.
      • В расследовании говорилось, что заведение открыто для народных депутатов, бизнесменов, экс-чиновников и партнеров олигарха Игоря Коломойского.
      • В ответ Тищенко заявил, что заведение не работает для посетителей. Ресторан является "своеобразным штабом", в котором иногда проходят одиночные встречи.

      Важно! До 11 мая в Украине действует общенациональный карантин, согласно которому рестораны не могут принимать посетителей. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Николай Тищенко Новости Киева Новости Украины Полиция Давид Арахамия Слуга народа Карантин в Украине 2020 Новости политики
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