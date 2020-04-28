Полиция проверила ресторан Тищенко, а "слуги народа" заявили, что не будут покрывать коллегу
Правоохранители проверили информацию СМИ о том, что ресторан "Велюр" Николая Тищенко принимает посетителей. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полиция прибыла туда "в частности, по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения коллеги.
За время пребывания правоохранителей в ресторане посетителей не было, сообщили в фейсбуке полиции Киева.
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Там не указали, какое именно заведение проверили. Однако на видео заметно, что это "Велюр" Николая Тищенко.
Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме,
– говорится в сообщении.
Сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигор уточнил, что на момент проверки в ресторане были несколько работников.
Как отреагировали в "Слуге народа"
Глава фракции "Слуга народа" в интервью "НВ" отметил, что полиция прибыла в ресторан "в частности, по инициативе депутатов". Давид Арахамия подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения нардепа.
У нас точно нет никакой цели никого покрывать и если работал ресторан, то он как его владелец должен понести законное наказание,
– пояснил глава фракции.
Арахамия добавил, что если факт правонарушения подтвердится, то Тищенко нужно двойное наказание.
Что известно о нарушении карантина в ресторане "Велюр"
- Накануне журналисты Bihus.Info опубликовали сюжет о том, что ресторан нардепа Николая Тищенко "Велюр" продолжает работать несмотря на карантин из-за коронавируса.
- В расследовании говорилось, что заведение открыто для народных депутатов, бизнесменов, экс-чиновников и партнеров олигарха Игоря Коломойского.
- В ответ Тищенко заявил, что заведение не работает для посетителей. Ресторан является "своеобразным штабом", в котором иногда проходят одиночные встречи.
Важно! До 11 мая в Украине действует общенациональный карантин, согласно которому рестораны не могут принимать посетителей. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала