Полиция проверила ресторан Тищенко, а "слуги народа" заявили, что не будут покрывать коллегу

Правоохранители проверили информацию СМИ о том, что ресторан "Велюр" Николая Тищенко принимает посетителей. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полиция прибыла туда "в частности, по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения коллеги.

За время пребывания правоохранителей в ресторане посетителей не было, сообщили в фейсбуке полиции Киева.

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Там не указали, какое именно заведение проверили. Однако на видео заметно, что это "Велюр" Николая Тищенко.

Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме,

– говорится в сообщении.

Сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигор уточнил, что на момент проверки в ресторане были несколько работников.

Как отреагировали в "Слуге народа"

Глава фракции "Слуга народа" в интервью "НВ" отметил, что полиция прибыла в ресторан "в частности, по инициативе депутатов". Давид Арахамия подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения нардепа.

У нас точно нет никакой цели никого покрывать и если работал ресторан, то он как его владелец должен понести законное наказание,

– пояснил глава фракции.

Арахамия добавил, что если факт правонарушения подтвердится, то Тищенко нужно двойное наказание.

Что известно о нарушении карантина в ресторане "Велюр"

Накануне журналисты Bihus.Info опубликовали сюжет о том, что ресторан нардепа Николая Тищенко "Велюр" продолжает работать несмотря на карантин из-за коронавируса.

из-за коронавируса. В расследовании говорилось, что заведение открыто для народных депутатов, бизнесменов, экс-чиновников и партнеров олигарха Игоря Коломойского.

В ответ Тищенко заявил, что заведение не работает для посетителей. Ресторан является "своеобразным штабом", в котором иногда проходят одиночные встречи.

Важно! До 11 мая в Украине действует общенациональный карантин, согласно которому рестораны не могут принимать посетителей. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы.