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Полиция раскрыла резонансное убийство прошлых лет: невестка задушила и расчленила свекровь

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Следственные действия
Следственные действия / npu.gov.ua

В мае 2017 года в Днепре в озере Курином правоохранительные органы обнаружили изуродованное тело неизвестной женщины. Полиции пришлось провести множество следственных действий, чтобы установить личность погибшей и причастных к преступлению.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Правоохранительные органы выяснили, что погибшей оказалась 65-летняя местная жительница. Также, учитывая все обстоятельства, было установлено подозреваемого в убийстве. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что причастной к преступлению может быть невестка убитой.

В ходе следственного эксперимента полиция воссоздала события, которые произошли в октябре 2016 года: 34-летняя невестка веревкой задушила свекровь, избавилась от тела и уничтожила следы преступления. В полицию не обратились об исчезновении женщины именно потому, что невестка соседям и мужу сказала, мол, свекровь куда-то уехала.

3 апреля 2018 года 34-летняя жительница была задержана. Ей вручили уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства. Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Смотрите видео о расследовании резонансного дела:

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Днепра Криминальные новости Полиция
Источник: 24 Канал
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