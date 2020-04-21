Полиция разоблачила наркокартель в Киеве: у них была рекордная партия метадона

Национальная полиция Украины отчиталась о задержании преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков. У них обнаружили рекордное количество метадона – более 50 килограммов, которые оцениваются в 2 миллиона долларов на "черном рынке".

В состав группировки входило 26 человек с четко распределенными ролями: два организатора, пять "химиков", которые изготавливали наркотики, четыре фасовщика, семь закладчиков, четыре оператора, которые принимали заказы, два бухгалтера и два человека, которые обналичивали средства от продажи метадона и психотропных. Все они – молодые люди в возрасте от 23 до 34 лет, жители столицы и Киевской области. Организаторы наркобизнеса – давно знакомы между собой, дружат и даже стали кумовьями, сообщили в полиции.

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Поэтому, чтобы задержать всю банду, правоохранителям пришлось осуществить 70 обысков в Киеве и Киевской области. Во время обысков изъято большое количество метадона – более 50 килограммов.

"Изъятое количество метадона – более 50 килограммов – является крупнейшей партией, которая изымалась в Украине со времен независимости. Ее стоимость составляет 2 миллиона долларов США. Подавляющее большинство изъятых нарковеществ было предназначено для экспорта в страны ближнего зарубежья. Сбыт метадона происходил оптовыми партиями через интернет-магазины, в розницу – через мобильные приложения и путем закладок. При этом была четко организована продажа через закладки на всей территории Киева: за каждым районом были закреплены операторы и закладчики, которые делали закладки на закрепленных за ними улицах", – сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Также правоохранители изъяли более 10 килограммов мефедрона, таблетки димедрола, шишки конопли, прекурсоры и составляющие для изготовления более 500 килограммов метадона, лабораторное оборудование (при этом одна из нарколабораторий оборудована исключительно под изготовление метадона), пакеты для фасовки, банковские карты, мобильные телефоны, карты памяти, четыре единицы оружия, патроны и 18 автомобилей.



Нарколаборатория могла производить до 50 килограммов метадона в месяц / фото Нацполиции

Мощности обустроенных нарколабораторий позволяли изготавливать от 30 до 50 килограммов метадона в месяц. Поэтому их доход мог составлять до 60 миллионов гривен в месяц.

В целом же изъятых прекурсоров и других составляющих хватило бы для изготовления более 500 килограммов метадона.

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Всех фигурантов доставили в следственное управление полиции Киева. Решается вопрос об их задержании в процессуальном порядке и объявлении о подозрении. Также в ближайшее время суд изберет им меры на время следствия. Им грозит до 12 лет лишения свободы.