Полиция разоблачила семейную пару, которая на камеру насиловала свою 4-летнюю дочь (18+)
В Кривом Роге разоблачили 28-летнего мужчину и его 30-летнюю жену. Пара создавала порноматериалы, эксплуатируя 4-летнюю дочь.
Об этом сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
Как отметил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, злоумышленники вступали с дочкой в половые сношения и фиксировали процесс на видео.
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Злоумышленники обычно находили "клиентов" для своих видео в сети и предлагали их посмотреть или купить.
Полицейские установили никнейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов, и выяснили их адрес. 13 июня в квартире, где проживала семья провели обыски.
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
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