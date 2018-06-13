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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Полиция разоблачила семейную пару, которая на камеру насиловала свою 4-летнюю дочь (18+)

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Разоблачили семейную пару, которая насиловала свою дочь
Разоблачили семейную пару, которая насиловала свою дочь / Нацполиция

В Кривом Роге разоблачили 28-летнего мужчину и его 30-летнюю жену. Пара создавала порноматериалы, эксплуатируя 4-летнюю дочь.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отметил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, злоумышленники вступали с дочкой в половые сношения и фиксировали процесс на видео.

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Злоумышленники обычно находили "клиентов" для своих видео в сети и предлагали их посмотреть или купить.

Полицейские установили никнейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов, и выяснили их адрес. 13 июня в квартире, где проживала семья провели обыски.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

 

Теги: Новости Украины Дети Новости Кривого Рога Криминальные новости Изнасилование
Источник: 24 Канал
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