Полиция разоблачила семейную пару, которая на камеру насиловала свою 4-летнюю дочь (18+)

В Кривом Роге разоблачили 28-летнего мужчину и его 30-летнюю жену. Пара создавала порноматериалы, эксплуатируя 4-летнюю дочь.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отметил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, злоумышленники вступали с дочкой в половые сношения и фиксировали процесс на видео.

Читайте также: В Черкасской области мать хотела продать ребенка за 140 тысяч гривен

Злоумышленники обычно находили "клиентов" для своих видео в сети и предлагали их посмотреть или купить.

Полицейские установили никнейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов, и выяснили их адрес. 13 июня в квартире, где проживала семья провели обыски.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.