00:04
26 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, 24 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Полиция скандально разгромила митинг против застройки и задержала активистов в Одессе: фото

      150 Читати новину українською

      В Одессе полиция в интересах коррумпированной власти самоотверженно защищала забор скандальной застройки в зеленой зоне парка 411-й береговой батареи и жестоко задержала активистов, которые противодействовали превращению Одессы в сплошной ТРЦ.

      25 декабря около сотни активистов местных организаций "Нацкорпуса", "Автомайдана", "Уличного фронта", "Правого сектора" и неравнодушных одесситов вышли на протест, чтобы не дать власти украсть у общины 1,5 гектара земли парка, где размещены мемориальный комплекс воинам-защитникам Одессы.

      Читайте также: Председателя "Автомайдана" задержали во время мирной акции за сохранение зеленой зоны – видео

      Одеса, протести, сутички, Автомайдан, Найкорпус, поліція
      В Одессе полиция жортско разогнала активистов, выступавших против незаконной застройки

      По словам активистов, Ирина Куценко-Есенович – депутат от Труханова партии "Доверяй делам", известная ношением георгиевской ленты и тыканьем среднего пальца журналистам – хочет построить на территории парка коммерческий проект, а именно приют для выгула собак. Она активно лоббирует и проталкивает строительство "догтауна" именно на территории 411-й батареи.

      Соратница Труханова позорно обошлась с журналистами: смотрите видео

      "Якобы место застраивается для выгула собак. Но, по факту, одесситы получат еще один ТРЦ, который будет состоять из бунгало и кафе. Потеряв Аркадию, теряя Гагаринское Плато, мы оказались перед выбором: либо молчать на беззаконие Труханова, либо принять войну, которую он вместе с "Доверяй делам" объявил. Одесситов проверяют на прочность", – сказал лидер одесского "Нацкорпуса" Сергей Варламов.

      По его словам, этот коммерческий проект делают за деньги налогоплательщиков. То есть, сегодня каждый одессит является инвестором, ведь деньги выделяются из бюджета под якобы "социальные нужды". Также отсутствует документ, устанавливающий пределы объекта. То есть нет гарантии, что завтра не начнут вырубать деревья и расширять территорию. И нет разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) на строительство, а, следовательно оно – априори незаконно.

      Местные жители также выступают преимущественно против застройки.

      "Если бы здесь строилась детская площадка, то не были бы против, а если здесь строится непонятно что, мы категорически против. Пусть эти люди, которые хотят "догтаун", строят его на "Краяне" у "мэрии". Мэру будет очень приятно видеть людей, которые занимаются спортом. Он любит спорт", – возмущался местный житель Андрей.

      Одеса, протести, сутички, Автомайдан, Найкорпус, поліція
      Эта территория якобы застраивается для выгула собак, но, по факту, одесситы получат еще один ТРЦ

      В противовес местным, которые против "догтауна", собрались и местные собачники. Они утверждают: хотят иметь "догтаун", а при появлении масштабного строительства выйдут вместе с активистами, чтобы помешать. Но печально известный опыт в Одессе показывает: только на ранней стадии можно что-то сделать...

      Активисты начали демонтировать забор, однако полиция под руководством Ивана Ищенко и Дмитрия Оверченко самоотверженно им препятствовала, похитив насадку к шуруповерту, чем довела ситуацию до комизма. Сегодня полиция хорошо показала, что она – с забором, а не с народом. Копы даже не смогли ответить, законно ли здесь строительство. Аргументируя свои действия защитой общественного порядка, они фактически препятствовали активистам аккуратно и спокойно демонтировать ограждение.

      Впоследствии приехали спецназовцы "ТОР", выстроились по периметру и блокировали действия активистов. А дальше зверски "упаковали" самых активных: лидера "Уличного фронта" Демьяна Ганула, лидера местной ячейки "Автомайдана" Виталия Устименко и активиста "Автомайдана" Олега Кожушняка.

      Вот как все было. Ганула с применением грубой силы и спецсредств (дубинок и баллончика) повалили на пол и травмировали ему руку. Активисты начали препятствовать незаконному задержанию и отвозке Ганула в участок. Полицейские не могли назвать причину задержания и посоветовали узнавать уже в отделении. В это время Кожушняку разбили нос и тоже "упаковали". А потом то же ожидало и Устименко – за "проявление неповиновения полицейским", то есть за то, что пытался вытащить Кожушняка из машины.

      Читайте также: Беспорядки в Одессе: почему они начались и причастен ли к ним Турханов

      Затем так называемые "стражи порядка" повалили на землю лидера одесского "Нацкорпуса" Сергея Варламова, прижали ему голову коленом к асфальту и несколько раз всадили дубинкой по ногам. Затем отпустили и стали подло врать, что "задержали для установления личности".

      "Людей валили на землю и били ногами. То же произошло сейчас и со мной. Я не знаю, где Устименко, Ганула уже, наверное, увезли... Одесская полиция снова защищает интересы Галантерника и Труханова, это очередное подтверждение", – прокомментировал Варламов .

      Действительно лидеров задержали, чтобы просто прекратить протест. Их доставили в Таировский райотдел, инкриминировали мелкое хулиганство и злостное неповиновение, впаяли штраф и отпустили. А вот Олегу Кожушняку "светит" уголовная статья – якобы за нападение на полицейского.

      "Человеку, который даже с конченой "титушней"пытается говорить и апеллировать к высшим человеческим ценностям! Человеку, который до последнего остается максимально дипломатическим – даже в самых диких условиях – шьют уголовную статью. Завтра Олегу будут вручать подозрение", – прокомментировал лидер "Автомайдана" Устименко.

      Досталось не только им, но и людям, которые противодействовали полицейскому произволу и препятствовали движению полицейского авто. Спецназовцы просто толкали и пожилых активистов, и местных жителей в спину и валили на землю.

      Досталось и протрухановским журналистам, которые после столкновения курили с полицейскими и просили, пардон, цитата: "не пи***ть их" и выделить отдельную группу для защиты журналистов от действий полиции. А полицейские что-то лопотали о защите своей чести, жатве Майдана, смеялись с триумфом победителей и ... низко мочились под деревьями парка, который активисты защищали от застройки.

      Одеса, протести, сутички, Автомайдан, Найкорпус, поліція
      Правоохранители зверски "упаковали" самых активных протестующих

      Полиция в очередной раз ярко показала, что защищает бизнес, а не народ, и, не скрываясь, строит свою "Одесскую народную республику". А незаконные строительства, которые генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал прекратить три недели назад, продолжаются...

      И еще один итог сегодняшних событий: не устояли ни люди, ни забор... Пока полиция издевалась и "укладывала" одних активистов, другие сняли почти все секции забора.

      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Публикации Протесты столкновения Полиция Криминальные новости Новости Одессы Фотоновости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 25 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Полиция скандально разгромила митинг против застройки и задержала активистов в Одессе: фото
      25 декабря , 22:48 Полиция скандально разгромила митинг против застройки и задержала активистов в Одессе: фото
      Катерина Петренко 149
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Главные новости 25 декабря: санкции РФ против Украины и просьба Папы Римского о мире
      25 декабря , 22:01 Главные новости 25 декабря: санкции РФ против Украины и просьба Папы Римского о мире
      392
      Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      25 декабря , 19:03 Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      Повернись живим 802
      Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
      25 декабря , 18:00 Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
      Юлія Михайлова 529
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      В Киеве на ВДНХ открыли каток международного образца
       5 сентября , 10:57
      В нескольких областях из-за погодных условий объявлена ​​чрезвычайная ситуация
      30 января 2014 , 18:43 4
      Главные новости футбола 3 сентября: Украина начала подготовку к Лиге наций, ФИФА назвала номинантов на игрока года
       4 сентября , 07:00
      Топ-новости 28 ноября: Коноплянка и 12 клубов – в плей-офф ЛЧ, фиаско Ливерпуля, Карпаты потеряли главного тренера
       29 ноября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук