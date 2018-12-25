Полиция скандально разгромила митинг против застройки и задержала активистов в Одессе: фото

В Одессе полиция в интересах коррумпированной власти самоотверженно защищала забор скандальной застройки в зеленой зоне парка 411-й береговой батареи и жестоко задержала активистов, которые противодействовали превращению Одессы в сплошной ТРЦ.

25 декабря около сотни активистов местных организаций "Нацкорпуса", "Автомайдана", "Уличного фронта", "Правого сектора" и неравнодушных одесситов вышли на протест, чтобы не дать власти украсть у общины 1,5 гектара земли парка, где размещены мемориальный комплекс воинам-защитникам Одессы.

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В Одессе полиция жортско разогнала активистов, выступавших против незаконной застройки

По словам активистов, Ирина Куценко-Есенович – депутат от Труханова партии "Доверяй делам", известная ношением георгиевской ленты и тыканьем среднего пальца журналистам – хочет построить на территории парка коммерческий проект, а именно приют для выгула собак. Она активно лоббирует и проталкивает строительство "догтауна" именно на территории 411-й батареи.

Соратница Труханова позорно обошлась с журналистами: смотрите видео

"Якобы место застраивается для выгула собак. Но, по факту, одесситы получат еще один ТРЦ, который будет состоять из бунгало и кафе. Потеряв Аркадию, теряя Гагаринское Плато, мы оказались перед выбором: либо молчать на беззаконие Труханова, либо принять войну, которую он вместе с "Доверяй делам" объявил. Одесситов проверяют на прочность", – сказал лидер одесского "Нацкорпуса" Сергей Варламов.

По его словам, этот коммерческий проект делают за деньги налогоплательщиков. То есть, сегодня каждый одессит является инвестором, ведь деньги выделяются из бюджета под якобы "социальные нужды". Также отсутствует документ, устанавливающий пределы объекта. То есть нет гарантии, что завтра не начнут вырубать деревья и расширять территорию. И нет разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) на строительство, а, следовательно оно – априори незаконно.

Местные жители также выступают преимущественно против застройки.

"Если бы здесь строилась детская площадка, то не были бы против, а если здесь строится непонятно что, мы категорически против. Пусть эти люди, которые хотят "догтаун", строят его на "Краяне" у "мэрии". Мэру будет очень приятно видеть людей, которые занимаются спортом. Он любит спорт", – возмущался местный житель Андрей.



Эта территория якобы застраивается для выгула собак, но, по факту, одесситы получат еще один ТРЦ

В противовес местным, которые против "догтауна", собрались и местные собачники. Они утверждают: хотят иметь "догтаун", а при появлении масштабного строительства выйдут вместе с активистами, чтобы помешать. Но печально известный опыт в Одессе показывает: только на ранней стадии можно что-то сделать...

Активисты начали демонтировать забор, однако полиция под руководством Ивана Ищенко и Дмитрия Оверченко самоотверженно им препятствовала, похитив насадку к шуруповерту, чем довела ситуацию до комизма. Сегодня полиция хорошо показала, что она – с забором, а не с народом. Копы даже не смогли ответить, законно ли здесь строительство. Аргументируя свои действия защитой общественного порядка, они фактически препятствовали активистам аккуратно и спокойно демонтировать ограждение.

Впоследствии приехали спецназовцы "ТОР", выстроились по периметру и блокировали действия активистов. А дальше зверски "упаковали" самых активных: лидера "Уличного фронта" Демьяна Ганула, лидера местной ячейки "Автомайдана" Виталия Устименко и активиста "Автомайдана" Олега Кожушняка.

Вот как все было. Ганула с применением грубой силы и спецсредств (дубинок и баллончика) повалили на пол и травмировали ему руку. Активисты начали препятствовать незаконному задержанию и отвозке Ганула в участок. Полицейские не могли назвать причину задержания и посоветовали узнавать уже в отделении. В это время Кожушняку разбили нос и тоже "упаковали". А потом то же ожидало и Устименко – за "проявление неповиновения полицейским", то есть за то, что пытался вытащить Кожушняка из машины.

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Затем так называемые "стражи порядка" повалили на землю лидера одесского "Нацкорпуса" Сергея Варламова, прижали ему голову коленом к асфальту и несколько раз всадили дубинкой по ногам. Затем отпустили и стали подло врать, что "задержали для установления личности".

"Людей валили на землю и били ногами. То же произошло сейчас и со мной. Я не знаю, где Устименко, Ганула уже, наверное, увезли... Одесская полиция снова защищает интересы Галантерника и Труханова, это очередное подтверждение", – прокомментировал Варламов .

Действительно лидеров задержали, чтобы просто прекратить протест. Их доставили в Таировский райотдел, инкриминировали мелкое хулиганство и злостное неповиновение, впаяли штраф и отпустили. А вот Олегу Кожушняку "светит" уголовная статья – якобы за нападение на полицейского.

"Человеку, который даже с конченой "титушней"пытается говорить и апеллировать к высшим человеческим ценностям! Человеку, который до последнего остается максимально дипломатическим – даже в самых диких условиях – шьют уголовную статью. Завтра Олегу будут вручать подозрение", – прокомментировал лидер "Автомайдана" Устименко.

Досталось не только им, но и людям, которые противодействовали полицейскому произволу и препятствовали движению полицейского авто. Спецназовцы просто толкали и пожилых активистов, и местных жителей в спину и валили на землю.

Досталось и протрухановским журналистам, которые после столкновения курили с полицейскими и просили, пардон, цитата: "не пи***ть их" и выделить отдельную группу для защиты журналистов от действий полиции. А полицейские что-то лопотали о защите своей чести, жатве Майдана, смеялись с триумфом победителей и ... низко мочились под деревьями парка, который активисты защищали от застройки.



Правоохранители зверски "упаковали" самых активных протестующих

Полиция в очередной раз ярко показала, что защищает бизнес, а не народ, и, не скрываясь, строит свою "Одесскую народную республику". А незаконные строительства, которые генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал прекратить три недели назад, продолжаются...

И еще один итог сегодняшних событий: не устояли ни люди, ни забор... Пока полиция издевалась и "укладывала" одних активистов, другие сняли почти все секции забора.