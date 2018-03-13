Полиция со стрельбой задержала водителя, который устроил смертельное ДТП в Днепре: видео 18+

В Днепре правоохранители задержали трех мужчин, которые на автомобиле "Audi" вызвали ужасную аварию, в результате которой погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, происшествие произошло на улице Калиновой.

Автомобиль "Audi" столкнулся с автомобилем "Daewoo", которого от удара занесло в маршрутку и въехало в "Mitsubishi". Последний из-за столкновения въехал в гараж. В результате ДТП водитель "Daewoo" погиб на месте.

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Двое мужчин с "Audi" выпали из салона авто при столкновении. После этого злоумышленники оставили авто и начали убегать. Полицейские, которые их преследовали, применили оружие.

На данный момент двух предполагаемых преступников задержали. Еще одного разыскивают, сотрудники правоохранительных органов прочесывают ближайшие окрестности. Место происшествия ограждено. В результате аварии образовалась пробка, работает регулировщик.

Водитель и двое пассажиров "Audi" пытались скрыться с места совершения очередной кражи. После совершения ДТП они были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска,

— отметили правоохранители.

В полиции добавили, что все трое задержанных подозреваются в совершении ряда краж автомобилей в городе Днепр. Кроме того, в салоне автомобиля во время задержания было изъято две единицы огнестрельного оружия.

Задержанных доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции. По факту ДТП решается вопрос об открытии уголовного производства.

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