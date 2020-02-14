Полиция спасла беременную от самоубийства в Виннице: видео

Беременная хотела покончить с собой и прыгнуть с моста в Виннице 13 февраля. Однако патрульные роты ТОР вместе с прохожими помешали 33-летней женщине совершить самоубийство.

Патрульные под вечер получили вызов о том, что на автодороге М-21 женщина пытается прыгнуть с моста. Свидетелями происшествия стали люди, которые в это время проезжали мимо. Они и позвонили в полицию, сообщили правоохранители в фейсбуке.

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Четверо патрульных роты ТОР – Александр Загоруй, Андрей Миколюк, Александр Покотило и Александр Онофрийчук – быстро прибыли на место вызова. Сначала инспекторы с прохожими пытались отговорить женщину прыгать в реку, однако она не хотела никого слушать. После этого инспекторы схватили винничанку за руки и перетянули через ограждение моста.

Тогда и оказалось, что женщина ждет ребенка. Причин своих намерений беременная не объяснила. Для нее вызвали скорую помощь. Когда в карете "скорой" женщина пришла в себя, то поблагодарила патрульных и неравнодушных украинцев, что не позволили ей наложить на себя руки.

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