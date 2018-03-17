Полиция устанавливает, кто виноват в том, что в Киеве в строительный котлован влетели два авто

На одной из столичных дорог две машины влетели в строительный котлован с разницей в несколько часов. Сначала в яму сорвался Nissan, водитель не увидел ремонтного знака, а затем туда упала и вторая машина. К счастью, никто не погиб. Однако, кто виноват в том, что два водителя не увидели глубочайшей ямы?

Около часа ночи водитель Nissan не увидел ремонтного знака и не успел затормозить. Автомобиль пролетел десятки метров и приземлился уже в "яме". Капот иномарки полностью разбит, а водитель отделался переломом ноги. Уже в 6 утра другое авто слетело с дороги и на скорости врезалось в Nissan, который не успели эвакуировать из ямы. На этот раз пострадали три человека: водитель такси и две его пассажирки — гражданки Словакии.

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Ситуация неоднозначная, ведь за одну ночь два ДТП на одном месте. Ночью в Киеве был гололед, а погодные условия должны учитывать обе стороны, говорит юрист.

Верховный суд отметил, что водители должны быть внимательными на дороге и быть готовыми отреагировать на любые изменения дорожных обстоятельств, но одновременно с этим водители и в праве рассчитывать на то, что дорожные службы будут качественно делать свою работу,

— отметил юрист Лаврентий Царук.

Сам котлован огородили, перед ним есть предупредительные знаки, однако большинство водителей их игнорируют.

Обследовав место аварий активист Влад Антонов отметил, что на момент сбивания ограждения скорость транспортного средства была близко 90 километров в час. Однако обстоятельства ДТП еще выясняют полицейские, и они уже говорят, что в первой аварии вина водителя.

Не справился с управлением, не учел дорожную обстановку и погодные условия. В настоящее время все материалы собраны, составлена ​​схема ДТП, и поскольку только сам водитель, который является виновником ДТП, пострадал, все материалы будут переданы в патрульную полицию, чтобы они уже приняли решение в порядке административного производства,

— сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

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Между тем уменьшить аварийность на этом участке можно довольно просто, отмечает активист Антонов. Он отметил, что можно было поставить 3-4 бочки в ряд. Такие бочки с водой стоят на многих транспортных развязках в Европе. Пластиковая конструкция имеет вес до тонны, однако, когда водитель все же заедет в нее, он не так сильно травмируется.