Полиция установила блокпосты в элитный поселок Козин: видео
Полиция установила блокпосты на въезде и выезде в элитный поселок Козин и село Лесники Киевской области из-за карантина. На въезде и выезде в эти населенные пункты теперь находится полиция совместно с Нацгвардией и медиками.
Об этом сообщается на фейсбук-странице "Единая община". Люди, у которых диагностируют коронавирус, не смогут выехать за пределы этих населенных пунктов.
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Смотрите видео из Козина, где установили блокпосты:
В то же время въехать в них не смогут жители других населенных пунктов, у которых есть признаки острых респираторных заболеваний.
Правоохранители, которые работают на блокпостах, оснащенные приборами для измерения температуры. Ее измеряют у всех водителей, пересекающих блокпосты.
Что известно о перекрытии движения в областях через коронавирус
- В Черновицкой области действует особый режим въезда и выезда в села, где началась вспышка инфекции: Лужаны, Большой Кучуров, Колинковцы и Топоровцы.
- Черновицкая областная комиссия по преодолению последствий эпидемии коронавируса будет обращаться к государственной комиссии. На Буковине хотят, чтобы действовал особый режим въезда и выезда. Кроме того, местные власти инициирует полный запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта.
- Закарпатская область с 27 марта ввела жесткие ограничения для нераспространения коронавируса. В частности, в регионе перекрыли две автомобильные трассы, связывающие область с Львовской и Ивано-Франковской областями.
- На выездах из Одессы уже установили первые контрольные блокпосты. Часть Овидиопольской трассы возле рынка "Седьмой километр" уже перекрыли.
Что закрыто в Украине на время карантина / Инфографика 24 канала
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