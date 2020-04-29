Полиция в Киеве обнаружила два ресторана, которые работали во время карантина

Киевская полиция провела рейд по заведениям питания чтобы проверить, придерживаются ли они правил карантина. Оказалось, что не все.

Всего во время рейда правоохранители проверили 204 заведения питания, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. И два из них работали, несмотря на карантин.

В то же время Кабмин разрешил открыть рынки

Нарушителей выявили в Подольском и Шевченковском районах Киева. На них составили админпротоколы. Названия заведений правоохранители не обнародовали.

Всего за период действия карантина за нарушения, предусмотренные ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, сотрудниками киевской полиции составлено 1028 административных материалов. Нарушение условий соблюдения карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17–34 тысячи гривен) и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34–170 тысяч гривен).

Поскольку проверка проводилась в заведениях питания, каждая рабочая группа находилась в защитных медицинских костюмах, масках, перчатках, очках и бахилах, а также была обеспечена антисептиками.



Полицейские во время проверки заведений общепита в Киеве / Полиция Киева

Работа ресторана "Велюр" нардепа Тищенко во время карантина

Полиция также проверила работу заведения "Велюр" на улице Льва Толстого, который принадлежит народному депутату Николаю Тищенко. Однако нарушений там не обнаружила.

Напомним, журналисты-расследователи Bihus.info зафиксировали, как в ресторан, несмотря на карантин, приезжают vip-гости. Среди них народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, приближенный к олигарху Игорю Коломойскому Павел Куфтырев, а также один из сотрудников "Метинвеста" Виталий Кисиль.

К слову Тищенко и его "Велюр": какие цены в ресторане, который привлекает VIP-гостей даже в карантин

Николай Тищенко в ответ убеждал, что ресторан "Велюр" работает как своеобразный штаб и там он проводит единичные личные встречи. В то же время в заведении соблюдаются все карантинные ограничения и оно не принимает посетителей.

Скандальный бывший депутат Олег Ляшко заблокировал ресторан "Велюр". Политик вместе с группой людей заложили вход в здание пеноблоками и залили строительной пеной. Полиция начала расследование этого дела.

Карантин в Украине и заведения питания

В Украине с 12 марта ввели карантин. Под закрытие попали и заведения питания. Будет действовать он до 11 мая.

С 12 мая начинается выход из карантина. Предусмотрено пять этапов. Открытие заведений состоится на втором этапе. Однако тогда предусмотрена их работа без посетителей – обслуживание на вынос. Лишь на третьем этапе можно будет принимать посетителей. Даты этих этапов не установлены. Правительство будет опираться на результаты борьбы с коронавирусом.