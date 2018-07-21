Полиция возбудила уголовное дело против людей, которые привязали "ватника" к столбу в Чернигове
Полиция Чернигова открыла уголовное производство против группы лиц, которые привязали мужчину к столбу посреди областного центра.
Ранее 24 канал сообщал о громком инциденте, который произошел в Чернигове 20 июля. Там среди бела дня и прямо на улице активисты привязали к столбу мужчину и прикрепили к его груди табличку с надписью "Я – ватник".
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По словам одного из активистов, этот мужчина якобы разрушил памятник Героям Небесной Сотни, а также является педофилом, и сидел в тюрьме.
Правоохранители Чернигова 21 июля открыли уголовное производство против группы лиц, которые привязали мужчину к столбу.
20 июля в полицию поступило сообщение, что в Чернигове возле Красного моста стоит мужчина, привязанный скотчем к дорожному знаку. На место происшествия выехала полиция, которая освободила мужчину. Следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции опросила участников и свидетелей события и пригласила потерпевшего в отдел полиции для дачи объяснений,
– информируют в пресс-службе Нацполиции.
Отмечается, что следственным отделом Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области по согласованию с городской прокуратурой открыто уголовное производство по признакам правонарушения. Им инкриминируют совершение хулиганских действий.
Санкция статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.
Сейчас правоохранительные органы разыскивают людей, причастных к инциденту.