Полиция выяснила, кто облил журналиста Гнапа нечистотами

Полиция установила личности двух человек, причастных к хулиганскому нападению на журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа, которого накануне облили нечистотами на Полтавщине.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Национальной полиции Ярослав Тракало.

24 канал сообщал, что 19 октября в пгт Шишаки Полтавской области на Дмитрия Гнапа вылили ведро нечистот. Это случилось в день заседания сессии Полтавского облсовета, на которой, как заявлял Гнап, депутаты хотели "продолжить дерибан газовых месторождений".

Представитель правоохранителей рассказал, что полиция оперативно приняла меры по установлению правонарушителей, которые 19 октября облили нечистотами Гнапа, который прибыл в пгт Шишаки для участия в выездном заседании Полтавского облсовета, как общественный и политический деятель.

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Вскоре полиция установила двух человек, которые подозреваются в хулиганстве. Опрошены очевидцы, пострадавшие и подозреваемые,

– рассказал Тракало.

Он добавил, что это событие зарегистрировало местное отделение полиции. Сначала правоохранители считали инцидент хулиганством, однако прокуратура не поддержала эту позицию следствия.

На нарушителей составили административные материалы за мелкое хулиганство, которые впоследствии будут направлены в суд.

Кто такой Дмитрий Гнап? Украинский журналист, телеведущий, общественный активист, один из основателей ОО "Общественное телевидение". Занимается расследованиями. В июне 2018 года заявил, что завершает карьеру журналиста и будет заниматься политикой. Также Гнап сообщил, что примет участие в парламентских выборах в 2019 году.