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      Полиция выявила контрабанду наркотиков в Украине: изъято товара на 1,5 миллиона гривен

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      Полиция выявила канал поставки наркотиков в Киев / Национальная полиция

      Правоохранители разоблачили группу из 5 человек, которые занимались контрабандой наркотиков. Злоумышленники сбывали товар через интернет-магазин в разные регионы Украины.

      Полиция Киева сообщает, что в группу из 5 человек входили трое мужчин, которые занимались организацией и сбытом психотропных веществ, и две женщины, которые принимали заказы. Злоумышленникам 24-26 лет.

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      Подозреваемые занимались контрабандой наркотиков из Молдовы и Чехии, а также производили психотропные вещества в Киевской области. Готовый "товар" они хранили на складе в Шевченковском районе столицы, а сбывали наркотики контрабандисты через интернет-сайт. 

      Обшук підозрюваних

      Полиция разоблачила контрабанду наркотиков / Фото: Нацполиция

      Во время обыска у них было обнаружено и изъято более 1000 готовых таблеток "экстази", около килограмма амфетамина, килограмма "шишек" каннабиса и тому подобное. Изъятый ​​товар оценивают в более чем 1,5 миллиона гривен.

      Также полицейские изъяли у них компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карточки, автомобили, которыми передвигались злоумышленники, и другие вещественные доказательства.

      К теме: В Запорожье задержали наркоторговца

      По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет почти 1 500 000 гривен.
      – отмечают в Нацполиции.

      Правоохоронці вилучили наркотиків на 1,5 млн гривень

      Следователи изъяли "товар" на более чем 1,5 миллиона гривен / Фото: Нацполиция

      Всем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      Правоохоронці вилучили наркотиків більш ніж на 1,5 млн гривень
      Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы / Фото: Нацполиция

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Криминальные новости Криминал Полиция Новости Киева Контрабанда Наркотики
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