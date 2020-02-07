Полиция выявила контрабанду наркотиков в Украине: изъято товара на 1,5 миллиона гривен

Правоохранители разоблачили группу из 5 человек, которые занимались контрабандой наркотиков. Злоумышленники сбывали товар через интернет-магазин в разные регионы Украины.

Полиция Киева сообщает, что в группу из 5 человек входили трое мужчин, которые занимались организацией и сбытом психотропных веществ, и две женщины, которые принимали заказы. Злоумышленникам 24-26 лет.

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Подозреваемые занимались контрабандой наркотиков из Молдовы и Чехии, а также производили психотропные вещества в Киевской области. Готовый "товар" они хранили на складе в Шевченковском районе столицы, а сбывали наркотики контрабандисты через интернет-сайт.

Полиция разоблачила контрабанду наркотиков / Фото: Нацполиция

Во время обыска у них было обнаружено и изъято более 1000 готовых таблеток "экстази", около килограмма амфетамина, килограмма "шишек" каннабиса и тому подобное. Изъятый ​​товар оценивают в более чем 1,5 миллиона гривен.

Также полицейские изъяли у них компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карточки, автомобили, которыми передвигались злоумышленники, и другие вещественные доказательства.

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По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет почти 1 500 000 гривен.

– отмечают в Нацполиции.

Следователи изъяли "товар" на более чем 1,5 миллиона гривен / Фото: Нацполиция

Всем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы / Фото: Нацполиция