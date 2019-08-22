Полиция задержала банду, которая грабила элитные дома украинцев: фото
Правоохранители провели масштабную спецоперацию. Они задержали группу киевлян, которые грабили квартиры украинцев на Киевщине и в других регионах.
Злоумышленники выносили из домов деньги, сейфы с драгоценностями и драгоценные вещи. Участники банды угрожали владельцам помещений физической расправой.
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Полицейские задержали членов банды одновременно в Киеве, Виннице и на Черкасщине.
Правоохранители уже провели обыск по месту жительства задержанных и обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. Кроме того, как вещественное доказательство изъяли авто, на котором передвигались злоумышленники.
Правоохранители изъяли оружие
Полицейские изъяли авто банды
Во время обысков полицейские нашли часть награбленного имущества
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства событий и продолжает обыскивать помещение злоумышленников. Открыто уголовное производство за бандитизм, участникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.