Полиция задержала банду, которая грабила элитные дома украинцев: фото

Правоохранители провели масштабную спецоперацию. Они задержали группу киевлян, которые грабили квартиры украинцев на Киевщине и в других регионах.

Злоумышленники выносили из домов деньги, сейфы с драгоценностями и драгоценные вещи. Участники банды угрожали владельцам помещений физической расправой.

Читайте также: Задержаны злоумышленники, похитившие с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен: фото

Полицейские задержали членов банды одновременно в Киеве, Виннице и на Черкасщине.

Правоохранители уже провели обыск по месту жительства задержанных и обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. Кроме того, как вещественное доказательство изъяли авто, на котором передвигались злоумышленники.

Правоохранители изъяли оружие



Полицейские изъяли авто банды​



Во время обысков полицейские нашли часть награбленного имущества

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства событий и продолжает обыскивать помещение злоумышленников. Открыто уголовное производство за бандитизм, участникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.