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      Полиция задержала банду, которая грабила элитные дома украинцев: фото

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      Полиция задержала банду, которая грабила элитные дома украинцев
      Полиция задержала банду, которая грабила элитные дома украинцев / npu.gov.ua

      Правоохранители провели масштабную спецоперацию. Они задержали группу киевлян, которые грабили квартиры украинцев на Киевщине и в других регионах.

      Злоумышленники выносили из домов деньги, сейфы с драгоценностями и драгоценные вещи. Участники банды угрожали владельцам помещений физической расправой.

      Читайте также: Задержаны злоумышленники, похитившие с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен: фото

      Полицейские задержали членов банды одновременно в Киеве, Виннице и на Черкасщине.

      Правоохранители уже провели обыск по месту жительства задержанных и обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. Кроме того, как вещественное доказательство изъяли авто, на котором передвигались злоумышленники.

      київ крадіжка будинки поліція бандаПравоохранители изъяли оружие

      поліція київ крадіжка будинки банда
      Полицейские изъяли авто банды​

      банда київ крадіжка будинки кримінал поліція
      Во время обысков полицейские нашли часть награбленного имущества

      Сейчас полиция выясняет все обстоятельства событий и продолжает обыскивать помещение злоумышленников. Открыто уголовное производство за бандитизм, участникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Криминальные новости Новости Черкасс Винница
      Источник: 24 канал
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