Полиция задержала бывшего пророссийского боевика, который собирался на заработки в Польшу

В пятницу, 29 июня, работники Нацполиции задержали на подконтрольной украинскому власти территории 37-летнего жителя оккупированного Донецка, который был членом незаконного вооруженного формирования на оккупированных территориях.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

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"37-летнего жителя города Донецка задержали оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области на подконтрольной Украине территории. Мужчина пытался попасть в город Харьков для оформления загранпаспорта", – говорится в сообщении.

Как рассказал задержанный, в мае 2015 года он вынужден был пойти на службу к боевикам, так как в городе Донецке, где он живет со своей семьей, боевики, оккупировавшие город, пытались "отжать" у него жилье.

Прослужил он 6 месяцев радиотелефонистом в роте незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР" в городе Алчевске и уволился по собственному желанию. Увольнение из рядов боевиков мужчина объясняет тем, что его жена в настоящее время должна была родить ребенка, и он, понимая последствия своего пребывания в НЗФ, решил уйти, пока их подразделение еще не участвовало в боевых действиях и на его совести нет человеческой крови,

– заявила пресс-секретарь.

По ее словам, после этого он вернулся в Донецк, где начал заниматься пассажирскими перевозками. Отмечается, что, поскольку заработанных денег хватало только на еду, он решил сделать себе загранпаспорт в Харькове и отправиться на заработки в Польшу.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Ему грозит тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.