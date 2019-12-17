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      Полиция задержала депутата облсовета Киева за вымогательство и похищение человека

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      Силовики задержали депутата облсовета Киева / kyiv.npu.gov.ua

      Правоохранители разоблачили группу из 6 человек, которые вымогали деньги у двух предпринимателей. Среди задержанных депутат Киевского областного совета.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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      По данным правоохранителей, злоумышленники пытались завладеть 860 тысячами долларов.

      Шестерым фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления по статьям о "незаконном лишении свободы или похищении человека" и "вымогательстве". Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      Полиция также пытается привлечь к ответственности заказчиков преступления, среди которых иностранцы.

      Отметим, что 12 декабря в Херсоне задержали действующего депутата облсовета. Он со своими сообщниками организовал схему вымогательства денег.

      Будучи директором предприятия, депутат облсовета решил нажиться на своих подчиненных.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Полиция
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