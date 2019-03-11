Полиция задержала дезертира из рядов ВСУ, который присягнул России и служил оккупантам в Крыму

В рамках специальной операции "Розыск" правоохранители нашли и задержали гражданина Украины, обвиняемого в дезертирстве. Случилось это 11 марта 2019 года. Ранее он служил в ВСУ, и после аннексии Крыма перешел на сторону оккупантов.

С 2011 года мужчина 1985 года служил в Военно-морских силах Украины в Крыму. Но после аннексии Россией полуострова перешел на сторону оккупантов. Далее служил в оккупационных войсках по контракту. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в АР Крым на своей странице в Facebook.

Читайте также: Санкции ЕС против российской агрессии на море: известны имена россиян, против которых ввели ограничения

Полиция также обнародовала фото российского военного билета, выданного 18 августа 2014 года в Севастополе. Фамилия и имя мужчины и его лицо правоохранители скрыли.



Российский военный билет подозреваемого в дезертирстве

Мужчине сообщили о подозрении в дезертирстве. Статья 408 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за это преступление заключением на срок от 2 до 5 лет. 12 марта задержанному суд должен избрать меру пресечения.



Лицо подозреваемого полиция скрыла, вину или невиновность будет определять суд

К слову, ровно год назад, в марте 2018 года, Военная прокуратура сообщала, что 4 тысячи 266 военных находятся в розыске и обвиняются в дезертирстве, ведь в 2014 году не прибыли из Крыма для дальнейшего прохождения военной службы.