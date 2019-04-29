Полиция задержала иностранцев, которые продавали украинок в сексуальное рабство

Одесские правоохранители разоблачили международный канал торговли людьми, через который украинские женщины попадали в сексуальное рабство за границу.

Одного из работорговцев полицейские задержали в международном аэропорту "Борисполь" при попытке переправить в Китай пять украинок, а его сообщника – в то же самое время в Одессе, рассказали в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

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Как злоумышленники вербовали девушек

Своих будущих жертв иностранцы искали среди объявлений о поиске работы во всемирной сети. Вербовщики просили девушек отправить им на электронную почту свои фотографии. Оценив внешность украинок, те предлагали им работу в борделях в Китае.

Большинство из жертв – жительницы Одесской области в возрасте 18-20 лет. За предоставление сексуальных услуг им предлагали заработную плату от 200 до 400 долларов США в час.



Деньги, изъятые правоохранителями

Кроме этого, украинкам обещали обеспечить питание и проживание в заранее арендованной квартире. А расходы, связанные с выездом за границу, девушки должны были вернуть с первой зарплаты.

После получения согласия и оформления необходимых документов злоумышленники бронировали женщинам электронные билеты.

Что грозит правонарушителям

Против мужчин продолжается уголовное производство по статье о торговле людьми.



Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет и конфискация имущества.