Полиция задержала похитителей предпринимателя в Киеве: это – его родственники (обновлено)

В воскресенье, 13 января, правоохранители задержали 2 человек, подозреваемых в заказе и организации похищения предпринимателя Николая Куликова в Киевской области. Заказчиками преступления оказались 56-летний житель оккупированной части Донецкой области и его сын, которые являются родственниками потерпевшего.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

24 канал сообщал, что 10 января в Киеве произошло дерзкое похищение человека – неизвестные средь бела дня затолкали в автомобиль 24-летнего Николая Куликова. А 13 января сестра похищенного сообщила в Facebook, что Куликов живой и добавила сообщение от правоохранителей о задержании похитителей.

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По данным прокуратуры, отец с сыном знали, что семья Куликова после переезда из Донецкой области в 2014 году оставила на оккупированной территории свои бизнес и имущество. Поэтому злоумышленники решили похитить своего родственника-предпринимателя, чтобы присвоить это имущество, переоформив на новых владельцев.

Совершить преступление за 3600 долларов согласился человек, которого специально для этого нашли отец с сыном. Правоохранителям удалось зафиксировать факт передачи исполнителю 600 долларов аванса.

В дальнейшем, 11 января 2019 года, на территории с. Святопетровское Киевской области при добровольном согласии потерпевшего осуществлено его "похищение". 13 января 2019 года в Киеве во время передачи исполнителю второй части оговоренной суммы отца и сына задержали,

– сообщили в прокуратуре.

Когда злоумышленников задержали, кроме денег за похищение потерпевшего, у отца изъяли пистолет Макарова, мобильный телефон и пенсионное удостоверение бывшего сотрудника СБУ в Донецкой области.

Задержанным готовятся объявить о подозрении в преступлении и решают вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.