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Полиция задержала мужчину, который похитил мотоцикл Маси Найема

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Полиция задержала мужчину, который похитил мотоцикл брата Найема
Полиция задержала мужчину, который похитил мотоцикл брата Найема / Фото из соцсетей

Полиция Киева задержала мужчину, который угнал мотоцикл у брата нардепа Мустафы Найема – Маси Найема.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"Задержали только что – и похитителя, и мотоцикл", – сообщил источник.

Полиция задержала мужчину, который похитил мотоцикл брата Найема / фото Украинской правды

Напомним, 11 мая в Киеве у здания Апелляционного суда украли мотоцикл у брата нардепа Мустафы Найема – Маси.

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Мустафа Найем
Источник: 24 Канал
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