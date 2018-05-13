Полиция задержала мужчину, который похитил мотоцикл Маси Найема
Полиция Киева задержала мужчину, который угнал мотоцикл у брата нардепа Мустафы Найема – Маси Найема.
Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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"Задержали только что – и похитителя, и мотоцикл", – сообщил источник.
Полиция задержала мужчину, который похитил мотоцикл брата Найема / фото Украинской правды
Напомним, 11 мая в Киеве у здания Апелляционного суда украли мотоцикл у брата нардепа Мустафы Найема – Маси.
Источник: 24 Канал
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