Полиция задержала мужчину, который похитил мотоцикл Маси Найема

Полиция Киева задержала мужчину, который угнал мотоцикл у брата нардепа Мустафы Найема – Маси Найема.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Читайте также: Четвертого подозреваемого в избиении Найема взяли под стражу

"Задержали только что – и похитителя, и мотоцикл", – сообщил источник.

Полиция задержала мужчину, который похитил мотоцикл брата Найема / фото Украинской правды

Напомним, 11 мая в Киеве у здания Апелляционного суда украли мотоцикл у брата нардепа Мустафы Найема – Маси.