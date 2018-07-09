Полиция задержала мужчину с 12 килограммами радиоактивной черники
Правоохранители задержали в Чернобыльской зоне отчуждения 41-летнего жителя Полесского района, который собирал чернику.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
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"Правонарушителя обнаружили во время патрулирования полицейские зоны ЧАЭС в районе отселенного села Десен. Ягоды изъяли и направили на соответствующую экспертизу для определения в них уровня радиации", – говорится в заявлении.
За проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов в отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Также в полиции добавили, что решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение требований режима радиационной безопасности).
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