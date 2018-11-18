Полиция задержала одного из нападавших на инкассаторов под Киевом

Правоохранители задержали одного из злоумышленников, которые 17 ноября совершили нападение на инкассаторов в городе Ирпень под Киевом и похитили из автомобиля банковские кассеты с деньгами.

Об этом сообщил корреспондент 24 канала со ссылкой на представителя полиции Киевщины Николая Жуковича.

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Он подтвердил, что одного из напавших задержали и нашли у него похищенные у инкассаторов деньги. Личность другого напавшего уже установили, однако его пока еще разыскивают.

Автомобиль с характерным повреждением, на котором убегали грабители и задели другую машину, полиция обнаружила в столице. Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка неподалеку от машины,

– сообщили позже на официальном сайте Нацполиции.

Неподалеку от места, где обнаружили авто, правоохранители нашли подозрительного мужчину, похожего на разыскиваемого нападавшего. Из его кармана правоохранители изъяли крупные пакеты – именно в них злоумышленник собирался переносить немалую сумму денег.

Полиция задержала напавшего на инкассаторов в Ирпене: смотрите видео

Автомобиль, который использовали злоумышленники для совершения преступления, изъяли следователи Ирпенского отдела полиции. Во время осмотра авто с участием работников "Приватбанка" изъяли 5 кассет с деньгами.



Изъятые банковские кассеты с деньгами

Задержанный мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания. Известно, что он родом с Житомирщины, имеет 15-летний стаж в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей. Последний раз был приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на жилище, хозяин которого погиб от нанесенных тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был освобожден раньше срока по "закону Савченко".



Документы задержанного нападавшего на инкассаторов

Досудебное расследование продолжается. Полицейские проверяют фигурантов на причастность к совершению других преступлений.

Напомним, в Ирпене неизвестные ограбили автомобиль инкассаторов: похищены 1 миллион 800 тысяч гривен.