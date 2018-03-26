13:43
26 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
5°C -6°C
  • вторник
    6°C -7°C
  • среда
    1°C -3°C
  • четверг
    2°C -4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Полиция задержала пьяного водителя маршрутки во Львовской области

213 Читати новину українською
Полиция задержала на рейсе пьяного водителя маршрутки
Полиция задержала на рейсе пьяного водителя маршрутки / Фото из открытых источников

2,49 промилле – такой результат показал драгер во время проверки водителя Львовской маршрутки на признаки алкогольного опьянения.

Об инциденте сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

В воскресенье, 25 марта, патрульные получили вызов от водителя, который увидел, как по улице едет маршрутка №116 создавая препятствие в движении другим участникам.

После задержания, патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения у водителя маршрутки. После проверки на устройстве драгер в присутствии свидетелей – получен впечатляющий результат – 2,49 промилле. Напомним, что в Украине допустимое содержание алкоголя в крови – 0,2 промилле.

Читайте также: Сколько промилле разрешено за рулем в Украине

К счастью, в салоне автомобиля не было пассажиров. На 39-летнего водителя маршрутки составили протокол за управление в нетрезвом состоянии.

2,49 проміле – з таким результатом патрульні зупинили водія маршрутки Вчора о 19 годині патрульні отримали виклик від...

Опубліковано Патрульна поліція Львівської області 26 березень 2018 р.

Напомним, это уже второй случай (из зарегистрированных в этом году) управления общественным транспортом в нетрезвом состоянии.

Теги: Новости Украины Полиция Алкоголь Новости Львова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Нацгвардия в цифрах: все что нужно знать, чтобы понимать как работают гвардейцы
сегодня, 13:14 Нацгвардия в цифрах: все что нужно знать, чтобы понимать как работают гвардейцы
Євгенія Мазур 270
Як Україна може здобути перемогу над
сегодня, 13:01 Як Україна може здобути перемогу над "русскім міром"
236
Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
сегодня, 12:01 Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
Все про екологію 2118
В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
сегодня, 08:35 В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
Ольга Черненко 6099
Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
25 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
Блог Медіа 2533
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук