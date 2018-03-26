Полиция задержала пьяного водителя маршрутки во Львовской области

2,49 промилле – такой результат показал драгер во время проверки водителя Львовской маршрутки на признаки алкогольного опьянения.

Об инциденте сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

В воскресенье, 25 марта, патрульные получили вызов от водителя, который увидел, как по улице едет маршрутка №116 создавая препятствие в движении другим участникам.

После задержания, патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения у водителя маршрутки. После проверки на устройстве драгер в присутствии свидетелей – получен впечатляющий результат – 2,49 промилле. Напомним, что в Украине допустимое содержание алкоголя в крови – 0,2 промилле.

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К счастью, в салоне автомобиля не было пассажиров. На 39-летнего водителя маршрутки составили протокол за управление в нетрезвом состоянии.