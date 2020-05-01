Полиция задержала пьяных подростков, которые сорвали флаг Украины в Запорожье

Сеть подорвало видео, на котором двое подростков срывают с флагштока государственный флаг. Девушка, которая все это снимала на камеру, смеялась. Активисты Запорожья, где и произошел инцидент, нашли и наказали девушку. Зато ребята пытались скрываться.

В конце концов правоохранители Запорожской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и активистами нашли "героев". Об этом сообщили в Нацполиции.

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Ими оказались жители Запорожья – двое 19-летних юношей и 13-летняя девушка. Ребят доставили в Александровское отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий. Девушку с родителями также пригласили в отделение полиции.

С подростком ювенальная превенция проводит профилактические беседы. По факту следователем открыто уголовное производство по признакам статьи 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование,

– говорится в сообщении.

За преступление ребятам грозит:

штраф до 50 необлагаемых минимумов – это 850 гривен;

арест до шести месяцев;

до трех лет лишения свободы.



В Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины / Фото Нацполиции

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