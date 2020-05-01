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      Полиция задержала пьяных подростков, которые сорвали флаг Украины в Запорожье

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      В Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины
      В Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины / Getty Images

      Сеть подорвало видео, на котором двое подростков срывают с флагштока государственный флаг. Девушка, которая все это снимала на камеру, смеялась. Активисты Запорожья, где и произошел инцидент, нашли и наказали девушку. Зато ребята пытались скрываться.

      В конце концов правоохранители Запорожской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и активистами нашли "героев". Об этом сообщили в Нацполиции.

      Актуально В Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины: видео надругательства и мести им

      Ими оказались жители Запорожья – двое 19-летних юношей и 13-летняя девушка. Ребят доставили в Александровское отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий. Девушку с родителями также пригласили в отделение полиции.

      С подростком ювенальная превенция проводит профилактические беседы. По факту следователем открыто уголовное производство по признакам статьи 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование,
      – говорится в сообщении.

      За преступление ребятам грозит:

      • штраф до 50 необлагаемых минимумов – это 850 гривен;
      • арест до шести месяцев;
      • до трех лет лишения свободы.

      П'яні підлітки
      В Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины / Фото Нацполиции

      Подростки сорвали флаг Украины в Запорожье: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

      Активисты наказали девушку, которая снимала видео надругательства над флагом: смотрите видео​

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Скандал Арест Штрафы Активисты Криминал Расследования Новости Запорожья Полиция
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