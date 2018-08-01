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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Полиция задержала подозреваемых в убийстве военного в Харьковской области

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Полиция задержала подозреваемых в убийстве военного в Харьковской области
Полиция задержала подозреваемых в убийстве военного в Харьковской области / Укринформ

Вечером 31 июля полиция Харьковской области задержала подозреваемых в таинственном убийстве 23-летнего военнослужащего Константина Казакова в Харьковской области.

Об этом сообщил командир 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко в Facebook.

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Отметим, что Константин был найден мертвым неподалеку воинской части с признаками насильственной смерти – были обнаружены два пореза на шее и ушиб грудной клетки. Предварительные выводы экспертов указывают на то, что тело пролежало в канализационном коллекторе не менее 4 дней.

Констянтин Козаков
Погибший военный Константин Козаков

"Убийцы найдены за один день и арестованы. Нелюди, которые зверски убили Константина Казакова, будут строго и справедливо наказаны. Спасибо профессионалам новой полиции!", – говорится в сообщении.

Напомним, следствие проверяло также версию, что он мог случайно упасть в канализационный коллектор. "Надо установить причину смерти: это от удара каким-то предметом, или, может, просто он упал и ударился", – говорили в полиции.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Харькова
Источник: 24 канал
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