Полиция задержала подозреваемых в убийстве военного в Харьковской области

Вечером 31 июля полиция Харьковской области задержала подозреваемых в таинственном убийстве 23-летнего военнослужащего Константина Казакова в Харьковской области.

Об этом сообщил командир 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко в Facebook.

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Отметим, что Константин был найден мертвым неподалеку воинской части с признаками насильственной смерти – были обнаружены два пореза на шее и ушиб грудной клетки. Предварительные выводы экспертов указывают на то, что тело пролежало в канализационном коллекторе не менее 4 дней.



Погибший военный Константин Козаков



"Убийцы найдены за один день и арестованы. Нелюди, которые зверски убили Константина Казакова, будут строго и справедливо наказаны. Спасибо профессионалам новой полиции!", – говорится в сообщении.

Напомним, следствие проверяло также версию, что он мог случайно упасть в канализационный коллектор. "Надо установить причину смерти: это от удара каким-то предметом, или, может, просто он упал и ударился", – говорили в полиции.