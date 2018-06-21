Полиция задержала преступников, совершивших жестокое нападение на семью со Львовщины

Дерзкий разбой устроила банда в селе Язловчик под Бродами, что на Львовщине. Несколько дней назад они ворвались в дом и жестоко пытали семью.

Супруги, на которох напали преступники, чудом выжили.

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Преступники ворвались во двор с металлическими пластинами в руках. Хозяйка не успела даже разглядеть их лиц. Женщина сделала вид, что мертва, и это спасло ей жизнь.

Они как начали меня бить кулаками. Я упала и начала уже хрипеть, тогда уже лужа крови была на полу,

– рассказала местная предпринимательница Анна Винская.

Нападавшие же забрали телевизор, а еще 500 долларов и около 2 тысяч гривен. Но в сумке была еще одна солидная сумма, которой они не нашли. В конце концов, потерпевшая уверена, что совсем не для того воры ворвались в ее дом.

Если бы они меня били, чтобы я сказала, где деньги, а они шли с какой-то целью. Это была какая-то наводка, с целью убить или запугать,

– добавила Анна Винская.

Потерпевшая женщина уже не первый год торгует на центральном рынке в Бродах вместе с мужем. Ему досталось в тот вечер еще больше. С переломом черепа был госпитализирован в реанимацию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице Львова, медики готовят его к операции.

Что является худшим в данной ситуации? У пострадавшего есть прямой контакт мозга с внешней средой из-за переломов. Сейчас я еще не могу дать гарантию, что он обойдется без операции. Состояние больного является тяжелое,

– отметил заведующий отделением нейрохирургии больницы скорой помощи Андрей Токарский.

Однако дерзких грабителей удалось поймать. След взяли по номерам машины, на которой они бежали. На здешних камерах наблюдения удалось разглядеть приблизительную марку авто и словацкие номерные знаки. Троих из четверых нападающих выследили только в Житомире – все азербайджанцы. В Украину попали – нелегально. Еще одного взяли в Бродах, откуда родом потерпевшая семья. Он местный, но также родом с Кавказа.

Они ранее судимы как на территории одной из Кавказских стран, так и на территории Украины. Они неоднократно привлекались за преступления корыстно насильственной направленности,

– прокомментировал начальник областного управления уголовного розыска Сергей Богданов.

Возраст участников банды от 41 до 53 лет. За разбой им светит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, относительно недавно произошло разбойное нападение в Киеве. Двое злоумышленниц представились работниками одной из коммунальных служб города и ворвались в квартиру доверчивой женщины.