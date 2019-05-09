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      Полиция задержала скандальную Бережную за георгиевскую ленту на акции в Киеве

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      Елену Бережную задержали за георгиевскую ленту
      Елену Бережную задержали за георгиевскую ленту / 112 канал

      В Киеве возле станции метро "Арсенальная" полиция задержала лидера организации "Сила добра", мать погибшей экс-нардепа из Партии регионов Елену Бережную за футболку с изображением запрещенной в Украине георгиевской ленты.

      Инцидент произошел перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" – аналога "Бессмертного полка" – по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В прошлом году Бережную также задерживали за нарушение общественного порядка во время проведения аналогичной акции.

      Читайте также: "Бессмертный полк" вышел на пророссийский марш в Киеве: есть первые задержанные

      После задержания Бережную 9 мая отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы, сообщил председатель Нацполиции Андрей Крищенко.

      К слову, в ноябре 2018 года СБУ обыскала квартиру Бережной в поисках доказательств ее сепаратистской деятельности.

      В Украине закон приравнивает георгиевскую ленту к символике тоталитарных режимов и запрещает ее публичную демонстрацию. За такие действия грозит административная ответственность, то есть штраф от 850 до 2550 гривен.

      К запрещенной символики относят также герб и флаг СССР, союзных республик, нацистской Германии 1939-1945 годов; атрибутику, в которой изображено сочетание серпа и молота, пятиконечной звезды; флаги и другие символы коммунистической партии; изображения или надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах СССР и тому подобное.

      Смотрите видео о мифах о Второй мировой войне:

      Друга світова війна історія інфографіка головні дати
      Смотрите видео с шествия "Безсмертного полка" в Киеве:


       

       

       

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      Теги: Новости Украины День Победы 9 мая Полиция Декоммунизация Новости Киева Погибла Ирина Бережная
      Источник: 24 канал
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