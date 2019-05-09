Полиция задержала скандальную Бережную за георгиевскую ленту на акции в Киеве

В Киеве возле станции метро "Арсенальная" полиция задержала лидера организации "Сила добра", мать погибшей экс-нардепа из Партии регионов Елену Бережную за футболку с изображением запрещенной в Украине георгиевской ленты.

Инцидент произошел перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" – аналога "Бессмертного полка" – по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В прошлом году Бережную также задерживали за нарушение общественного порядка во время проведения аналогичной акции.

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После задержания Бережную 9 мая отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы, сообщил председатель Нацполиции Андрей Крищенко.

К слову, в ноябре 2018 года СБУ обыскала квартиру Бережной в поисках доказательств ее сепаратистской деятельности.

В Украине закон приравнивает георгиевскую ленту к символике тоталитарных режимов и запрещает ее публичную демонстрацию. За такие действия грозит административная ответственность, то есть штраф от 850 до 2550 гривен.

К запрещенной символики относят также герб и флаг СССР, союзных республик, нацистской Германии 1939-1945 годов; атрибутику, в которой изображено сочетание серпа и молота, пятиконечной звезды; флаги и другие символы коммунистической партии; изображения или надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах СССР и тому подобное.

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