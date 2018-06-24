Полиция задержала всех напавших на цыганский лагерь во Львове, – Князев

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал о подробностях нападения на львовский лагерь цыган, во время которого погиб человек и получили ранения еще четверо человек.

Как сообщал 24 канал, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.

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Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случая во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь цыган, – нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четверо людей, среди которых даже один ребенок, получили ранения. Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством,

– заявил глава Нацполиции.

Как сообщают в пресс-центре МВД, правоохранители изъяли орудие преступления, в результате которого погиб 24-летний юноша. По данному факту уже открыли уголовное производство.

По словам Князева, сотрудники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет. Все они – жители Львова.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности – нож, которым нанесены ранения погибшему и другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря.

Сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению.

Отмечается, что происшествие квалифицировано следователями как умышленное убийство, совершенное группой лиц. Расследование находится на контроле руководства Министерства внутренних дел и Нацполиции.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.