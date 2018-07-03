Полиция задержала за рулем иномарки пьяного чиновника: видео

Сотрудники полиции накануне задержали нетрезвого водителя внедорожника "Тойота". Драгер обнаружил аж 2,5 промилле в организме водителя. Согласно документам – за рулем был Ляшок Олег Олегович.

Об этом говорится на странице "dtp.kyiv.ua" в Facebook.

Читайте также: Пьяный чиновник избил троих людей на Полтавщине

Олег Ляшок – сотрудник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Это значится и в его электронной ежегодной декларации.

Однако, такая должность не помешала желанию выпить лишнего и сесть за руль автомобиля. Тем более, это уже второй раз, когда Олега Ляшока поймали выпившим. Тогда он поплатился должностью помощника прокурора.

Напомним, в машину известного журналиста Макса Левина, в которой он ехал вместе с женой и двумя малолетними детьми, въехал на Audi пьяный начальник отдела грузоперевозок "Укрзализныци" Иван Федорко.