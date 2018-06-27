18:57
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 15°C
  • четверг
    28°C 20°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    19°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
Вєсті Кремля
22:54, 26 июня
Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок Кличко
Вєсті.UA
21:14, 26 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сегодня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Полиция задержала женщину, которая в чернобыльской зоне собирала чернику

61 Читати новину українською
Полиция задержала женщину, которая собирала чернику в зоне отчуждения
Полиция задержала женщину, которая собирала чернику в зоне отчуждения / kv.npu.gov.ua

Правоохранители утверждают, что женщина собирала ягоды в зоне отчуждения ЧАЭС на продажу.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления полиции в Киевской области.

Читайте также: На Прикарпатье мужчина задушил свою жену, потому что она назвала его "москалем" и защищала Савченко

Полицейские зоны отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС задержали возле села Новые Соколы 24-летнюю женщину, которая собирала в лесу чернику. 10 килограммов лесных ягод изъяли и передали на экспертизу, чтобы определить уровень радиации. Правоохранители предполагают, что чернику женщина собиралась продать.

"В этот же день вблизи отселенного пгт. Полесское правоохранители обнаружили 43-летнего мужчину, который собирал лом черного металла. По данным фактам решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит от немалого штрафа до трех лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что на днях задержали двух 19-летних сталкеров из столицы и Киевской области. Их также оштрафовали.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Чернобыль
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
сегодня, 18:00 Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 60
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сегодня, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 221
Чому корупційна система дала збій
сегодня, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 118
Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
сегодня, 15:01 Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
Семен Кабакаєв 795
День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины
сегодня, 14:00 День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины
502
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук