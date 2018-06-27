Полиция задержала женщину, которая в чернобыльской зоне собирала чернику

Правоохранители утверждают, что женщина собирала ягоды в зоне отчуждения ЧАЭС на продажу.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления полиции в Киевской области.

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Полицейские зоны отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС задержали возле села Новые Соколы 24-летнюю женщину, которая собирала в лесу чернику. 10 килограммов лесных ягод изъяли и передали на экспертизу, чтобы определить уровень радиации. Правоохранители предполагают, что чернику женщина собиралась продать.

"В этот же день вблизи отселенного пгт. Полесское правоохранители обнаружили 43-летнего мужчину, который собирал лом черного металла. По данным фактам решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит от немалого штрафа до трех лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что на днях задержали двух 19-летних сталкеров из столицы и Киевской области. Их также оштрафовали.