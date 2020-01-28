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      Портреты Сталина и Ленина "украсили" ресторан: полиция открыла производство

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      Ресторан "Хрущевка" в Прилуках / Фото с фейсбука Вадима Позднякова

      Активисты Прилук, что на Черниговщине, обратились в полицию из-за тамошнего дизайна ресторана "Хрущевка". Он был украшен портретами "вождей", а стены и потолок пестрели советской символикой. И это несмотря на закон о декоммунизации, который действует в Украине с 2015 года.

       

      Нацполиция Черниговской области открыла уголовное производство по факту использования в интерьере советской символики и портретов коммунистических лидеров.

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      Максимальное наказание, которое могут получить владельцы заведения, – до пяти лет ограничения свободы либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой

      Интерьер ресторана "Хрущевка" в прилуках / Фото из соцсетей:

       

      В то же время председатель общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков в фейсбуке сообщил, что после обращения в полицию коммунистические флаги убрали из ресторана.

      Что предусматривает декоммунизация в Украине?
      9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла пакет законов, предусматривающих декоммунизацию. Это процесс избавления от коммунистической идеологии. 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины. Улицы, площади и даже города в Украине начали переименовывать, а памятники известным деятелям СССР – сваливать.


      Какая советская символика запрещена в Украине / Инфографика "Тексты"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Полиция Законодательство Лекарства Ленин Новости Чернигова Декоммунизация
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