Поликистоз яичников: симптомы, причины возникновения, диагностика и лечение

Женская репродуктивная система очень уязвима. И если в ней что-то работает не так, это может влиять на работу всего организма. Синдром поликистозных яичников может стать именно таким фактором. 24 канал пообщался с хирургом-гинекологом, руководителем направления гинекологии ММ "Добробут" Александром Попковым.

На самом деле синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это вовсе не заболевание, как принято считать, а сложный комплекс симптомов, обусловленный нарушением в структуре яичников. И если болезнь можно вылечить, то поликистоз в привычном понимании вылечить невозможно. Женщины с определенными проявлениями могут испытать ухудшение качества жизни. Все, что нужно – это скорректировать его негативные проявления.

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Чтобы понять, в чем заключается проблема, мы немножко углубимся в анатомию. Яичники – это парные железы, расположенные по обе стороны от матки. Они выполняют две чрезвычайно важные функции – хранение и ежемесячное созревание половых клеток, а также синтез и выделение в кровоток половых гормонов.

Симптомы и последствия

Гормональный фон – это суперважная вещь, потому что нет ни одной системы в организме, функционирование которой не зависит от гормонов. Они регулируют обменные процессы, от их правильной концентрации напрямую зависит много функций и внешний вид: состояние кожных покровов, волос, вес и тому подобное.



Симптомы поликистоза

При СПКЯ в яичниках происходит определенное нарушение, и у некоторых женщин формируется преимущество андрогенов (их еще принято называть "мужскими" гормонами). Конечно, что женщина не превращается в мужчину. Но, как следствие – увеличивается вес, на коже появляются высыпания или повышается жирность определенных участков и наблюдается значительное оволосение и т.д,

– рассказал врач.

Не лучше ситуация и с репродуктивной функцией – половые клетки, которые должны созревать в яичниках, чтобы потом иметь возможность оплодотвориться, просто не созревают. Это приводит к отсутствию овуляции, а без овуляции не может быть и беременности. И вместо того, чтобы потом рассосаться, как это было задумано природой, фолликулы (пузырек с клеткой в яичнике) продолжают существовать и превращаются в так называемые кисты.

Причины возникновения

Мы наследуем определенный генетический тип, в том числе и форму работы яичников. Эта патология может проявиться уже в подростковом возрасте, но не надо спешить ставить этот диагноз. Это может быть симптомами перестройки функций организма. Обычно подросткам такой диагноз ставят очень осторожно.

Из симптомов в этот период можно выделить нерегулярный менструальный цикл (который мы врачи, в соответствии с критериями, выделяем, как нарушение через год после первой менструации (цикл менее 21 и длиннее 45 дней), или менструальный цикл меньше 21 дня или больше 35 дней через три года после наступления первой менструации. Если длительные задержки, больше чем 3 месяца, наблюдаются у подростков – это тоже нерегулярные месячные,

– отметил гинеколог.

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Подобные нарушения могут возникать и во взрослом возрасте и могут быть вызваны совсем другими факторами. Причиной может стать хроническая эндокринная патология, перенесенные инфекционные заболевания. Проявиться они могут после любой стрессовой ситуации – переезда, экзаменов, неурядиц в личной жизни, усиления усталости на работе. Довольно часто сопровождается повышением уровня инсулина и увеличением массы тела.

Диагностика

Три из четырех женщин, у которых есть этот синдром, даже не подозревают о его существовании. И узнают о нем чаще всего случайно – например, на УЗИ, когда ищут причину неудачных попыток забеременеть.



Диагностика поликистоза

Диагностика поликистоза может носить только комплексный характер – она включает сбор анамнеза, ультразвуковое исследование, гинекологический осмотр, исследование гормональной панели. Но надо помнить, что ультразвуковые критерии постановки такого диагноза по международным установкам в 2018 году исключены из достоверных. Поэтому не надо спешить ни врачу, ни пациентам с суровой диагностикой уже с первого исследования,

– отметил врач.

К числу наиболее значимых проявлений СПКЯ можно отнести дисфункцию яичников (нарушение менструального цикла, отсутствие овуляции (и, как результат – невозможность забеременеть) и избыточное продуцирование в организме половых гормонов – андрогенов, что проявляется в повышенном оволосении, угревой сыпи и косметических проблемах, которые являются результатом повышенной функции сальных желез кожи.

Лечение

Мы уже говорили о том, что СПКЯ вылечить в обычном смысле этого слова невозможно. Все, что можно сделать – это облегчить протекание или избавиться от мешающих симптомов.

Если нужно наладить менструальный цикл – тогда назначаются контрацептивные средства.

В случае, если СПКЯ мешает забеременеть, необходимо стимулировать овуляцию препаратами. Ну а еще надо серьезнее отнестись к процессу планирования беременности и просто запастись терпением. Потому что такие женщины могут беременеть, просто овуляция происходит не каждый цикл.



Лечение поликистоза

Если волнует проблема с лишним весом, нужно сбалансировано питаться и не забывать о физических нагрузках. Не исключено, что нужно оценить свой обмен веществ с эндокринологом, так как синдром поликистозных яичников очень часто сопровождается нарушением чувствительности тканей к инсулину. Это приводит к ряду вторичных проявлений, лишнему весу.

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При наличии проблем с кожей назначаются гормональные или контрацептивные средства с эффектом, который уменьшает эти проявления. Также необходимо советоваться с дерматологом-косметологом.

То же касается и гирсутизма (чрезмерный рост волос на теле и лице), который возникает вследствие увеличения в организме мужского гормона. Здесь помогут назначенные врачом препараты, а впоследствии – посещение специалистов-косметологов.

Есть и важное предостережение для тех, у кого этот синдром – поликистоз может стать пусковым механизмом для развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Нужно следить за своим "modusvivendi" – образом жизни.