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"Поликлиника без очередей": сколько пациентов уже воспользовались системой

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Поликлиника без очередей – уже реальность
Поликлиника без очередей – уже реальность / mi100.info

С начала внедрения электронной системы "Поликлиника без очередей" с ее помощью совершено более 2 миллионов записей к врачу. Количество пациентов, которые воспользовались сервисом, превысило 1 миллион. Самый активный сегмент пользователей – молодые родители.

Сейчас система работает в 18 областях Украины. Подключены 114 медицинских учреждений (459 амбулаторий). Сервис используют в своей работе 4 060 врачей. Статистика, собранная системой, показала, что перед началом учебного сезона загрузка украинских больниц в среднем возрастает в 3 раза, но во время работы системы формируется равномерный поток посетителей, и режим работы врачей не становится перегруженным.

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Система "Поликлиника без очередей" внедряется в рамках медицинской реформы, соответствует требованиям Минздрава и интегрирована с eHealth. Первым в сентябре 2016 года был подключен Киевский Городской Детский Диагностический Центр, который запустил сервис в качестве пилотного проекта. Его главными пользователями стали молодые родители. В дальнейшем, во время внедрения сервиса в других городах, они показали себя, как наиболее активные пользователи онлайн-возможностей. Кроме того, аналитический отдел разработчиков сервиса обнаружил, что гражданская активность этой категории населения нередко способствует подключению системы в медучреждениях по всей Украине. Но старшее поколение также постепенно осваивает функционал системы и пользуется ее возможностями.

Одна из ключевых проблем медицинских учреждений Украины – сезонное увеличение загрузки перед учебным сезоном.

"Обычно мы принимаем в день примерно 1000 пациентов-детей. В конце августа эта цифра возрастает до 3000. Вследствие этого раньше перед учебным годом очереди к врачам начинают достигать до 70 человек. В коридорах было не протолкнуться. Сейчас система дает возможность равномерно распределять нагрузку, и проблема решена. Отдельно хочу сказать о пациентах, которые, не имея возможности появиться в зарезервированное время, не отменяют свои записи. Таких примерно 50%. Не отмененные записи не дают возможности другим людям воспользоваться тем, кто освобождается. Среди пациентов следует также формировать культуру посещения больниц. Хотелось бы более добросовестного отношения", – рассказал главный врач Детской городской поликлиники №6 города Одессы Сергей Горищак.

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Сейчас медицинские учреждения, где работает система, уже освоили ее работу, у многих из них есть потребность в расширении возможностей и функционала. "Мирополь – небольшой городок. Мы имеем маленький медцентр, который за день принимает ориентировочно 70-100 пациентов, но комфорт посетителей очень важен для нас. Люди очень положительно восприняли внедрение системы", – рассказала врач общей практики семейной медицины КНП "Миропольская АЗПМС" пгт Мирополь Романовского района Житомирской области Наталья Белозерцева.

Сервис начал работать с марта 2018 года. Конечно, сначала мы переживали, что встретимся с трудностями, но уже 80% медицинского персонала научились пользоваться сервисом. Сейчас мы уже хотим расширять его функционал и готовы к дальнейшим инновациям,
– добавила Наталья Белозерцева.

Руководитель проекта "Поликлиника без очередей" Артур Верба отметил, что тесное сотрудничество с врачами позволяет хорошо понимать потенциал развития системы. Но заметил – пациенты должны более ответственно относиться к необходимости отмены своей записи, если их планы меняются. Если пациент не может прийти, он должен оставить место для другого пациента. Со своей стороны в "Поликлинике без очередей" работают над тем, чтобы решить этот вопрос техническим путем. Также планируют расширять функционал системы в целом, поскольку медучреждения уже готовы к дальнейшему развитию и хотят еще больше улучшить качество своих услуг.

Что такое "Поликлиника без очередей"?
Это система контроля и управления потоком пациентов. Цель проекта – преодоление устаревшей организации пациентопотока в государственных поликлиниках и медицинских учреждениях. Решение предусматривает комплексное использование IT - инструментов: введение электронной очереди в заведении, онлайн-запись на консультации и приемы, логистическая взаимодействие врачей, специалистов, диагностических центров и лабораторий между собой для комфорта пациента. Систему "Поликлиника без очередей" построена на принципах открытости. Модульная структура предусматривает возможность дальнейшей модернизации и интеграции системы с другими системами, в частности МЕС (медицинскими информационными системами).

На сегодня система работает уже в 18 областях Украины: Киевской, Одесской, Сумской, Волынской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Львовской, Винницкой, Харьковской, Запорожской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Ривненской.

Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Медицина Лечение Медицинская реформа
Источник: 24 канал
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